Hver tredje kontrollerede bilist fik en bøde

Tæt på hver tredje af bilisterne i Motorstyrelsens kontroller i 2019 fik en bøde eller et krav om at betale mere i afgift

I 2019 skruede Motorstyrelsen kraftigt op for kontrollerne af danske trafikanter. Motorstyrelsen gennemførte i 2019 fem gange så mange målrettede kontrolaktioner i trafikken sammenlignet med året før.

En opgørelse fra styrelsen viser nu, at næsten hvert tredje kontrollerede køretøj i 2019 skulle betale en bøde eller mere i afgift.

- Når vi kan konstatere, at næsten hver tredje af de køretøjer, vi stopper, skal betale en bøde eller mere i afgift, er det et klart signal om, at der er behov for Motorstyrelsens kontroller på de danske veje. Samtidigt fortæller det os, at der er behov for endnu mere vejledning på de områder, hvor der er tvivl om reglerne, siger underdirektør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Se også: Kommuner vil slå hårdt ned på parkeringssyndere: Vil fjerne din bil

Motorstyrelsen gennemførte i samarbejde med landets politikredse 28 landsdækkende og målrettede kontrolaktioner i 2019.

I de fleste af sagerne, hvor der blev konstateret forseelser, fik trafikanterne en bøde. Således blev der i 73 procent af sagerne med forseelser givet en bøde. I 27 procent af sagerne blev afgiften på køretøjet reguleret.

- Skal blive bedre

Motorstyrelsens opgave er at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag.

Efter kontrollerne i 2019 kan styrelsen konstatere, at det især er manglende cvr-numre og firmanavne på varebiler, der fylder i statistikken over hyppige forseelser.

Således var mere end halvdelen sager, hvor virksomheder ikke havde påført cvr-nummer eller firmanavn på deres varebiler.

Forseelsen resulterer i, at virksomheden får en bøde, og på baggrund af de høje tal har Motorstyrelsen iværksat en vejledningsindsats, der fortsætter i 2020.

- Virksomhederne skal blive bedre til at få de rigtige oplysninger på siden af deres varebiler. Vi vil forsøge at gøre vores til, at vejledningsaktiviteterne kommer bredt ud, så vi kommer til at se færre af den type sager, når vi fortsætter vores kontroller i 2020, siger Jørgen Rasmussen.

Se også: Mild vinter får danske bilister til at slække: - Det er ærgerligt