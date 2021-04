Hvornår kan du falde i søvn bag rattet?

Der er lange udsigter til, at vi får selvkørende biler på vejene i Danmark.

Selvom Elon Musk påstår, at der sker ti gange færre ulykker i Tesla'er med autopiloten slået til sammenlignet med almindelige biler, skal man tage tallene med et gran salt.

Det vurderer Jacob Skjærris, senior automotormanager hos KPMG.

Se Elon Musks opslag på Twitter om statistikken. Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Helt generelt har Musk en pointe i, at hans Tesla’er er relativt sikre. De klarer sig godt i alle sikkerhedstest, og de bliver leveret med mange sikkerhedssystemer. Men man skal huske på, at der også bliver sammenlignet med ældre biler, der har et lavere sikkerhedsniveau og er mere slidte, i sikkerhedsrapporten fra Tesla, siger Jacob Skjærris til Ekstra Bladet.

- Havde man i stedet sammenlignet med de nye modeller fra f.eks. BMW, Volvo eller Audi med samme sikkerhedssystemer, ville sikkerheden være på samme niveau – altså er Teslas biler ikke ti gange mere sikre end andre nye biler, konkluderer han.

En mere sikkerfremtid

Kigger man blot et år frem, er der endnu mere sikkerhed på vej til helt almindelig biler, der ikke koster kassen.

- Fra medio 2022 bliver det et lovkrav i EU, at alle nye personbiler skal have aktive sikkerhedssystemer som automatisk nødbremse, adaptiv fartpilot, lane-assistent og BLIS som standard, siger Jacob Skjærris.

- Det er nogle sikkerhedssystemer, der allerede er i alle Teslas modeller.

Det nye sikkerhedsudstyr Det nye sikkerhedsudstyr, der bliver lovkrav i EU fra 2022, er som følger: Automatisk nødbremse En nødbremse, der automatisk bremser bilen, hvis man er ved at køre ind i en forankørende Adaptiv fartpilot En fartpilot, der tilpasser sig farten til en forankørende Lane-assistent En assistent, der hjælper med at undgå, at bilen kører ud over vejbanens kantlinje. Det kan enten være ved viberationer i rattet eller en alarm BLIS Alarm, der advarer mod biler i den blinde vinker Vis mere Vis mindre

Spørger man Svend Tøfting, der er ekspert og transporttalsmand for Ingeniørforeningen, er det ikke i den allernærmeste fremtid, at de selvkørende biler overtager danske veje.

- Du får ikke selvkørende biler ud på de store veje i Danmark lige foreløbigt. Teknologien er der, men den er ikke grydeklar. Jeg tror gerne, at det er sikkert isoleret set, men derfra til at så rulle det ud, når det kommer ud på vejene og køre med alle mulige andre biltyper, holder ikke.

- Før de selvkørende biler får nogen som helst væsentlighed, er vi omkring 15-20 år ude i fremtiden. Hele lovgivningen er slet ikke på plads endnu. De etiske spørgsmål har man sparket lidt til hjørne, for det er ikke der, udfordringerne er nu, vurderer han.

Hvem har ansvaret

Juridisk er der endnu også mange spørgsmål, når teknologien tager over.

- Det er stadig førerens ansvar at føre bilen, når man sidder bag rattet, selvom et assistentsystem er slået til, siger Jacob Skjærris.

- Først hvis et assistentsystem fejler og måske medvirker til et uheld, begynder man i stedet at kunne rette pilen mod producenten.

I weekenden så man ulykke i USA, hvor to personer mistede livet i en Tesla. Elon Musk afviser, at det var hans bil, der fejlede.