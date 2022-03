Hybridbiler har mistet deres popularitet

Noget tyder på, at det ikke længere er hipt at køre i plug-in hybrid.

Plug-in hybrider, der er kendetegnet ved, at de veksler mellem at køre på el og benzin, har fuldstændig mistet deres dominans efter årsskiftet.

Det viser nye tal fra De Danske Bilimportører.

I december sad plug-in hybriderne næsten på en tredjedel af det danske nysalg af personbiler, men to måneder senere er andelen helt nede på 17 procent.

Mads Rørvig, der er adm. direktør i De Danske Bilimportører, tilskriver udviklingen de afgiftsstigninger på plug-in hybrider, som blev indført fra årsskiftet.

- Det er tydeligt, at afgiftsstigningen på plug-in hybridbilerne til nytår har haft effekt og virker efter hensigten, siger han i en pressemeddelelse

FDM har tidligere regnet på, hvad de højere afgifter betyder for købere af plug-in hybrider, og her var resultatet, at forbrugeren skal have mellem 10.000 og 55.000 kroner ekstra op af lommen.

Formålet med afgiftsstigningen er at flytte folk over mod elbiler, så regeringen kan nå i mål med sin ambition om en fuld elektrificeret bilpark i Danmark. Og det ser ud til at virke, vurderer Mads Rørvig.

- Vi vurderer, at det grønne bilsalg i 2022 vil være stærkt domineret af elbiler, der i årets første to måneder viser gode takter.

I januar viste en undersøgelse foretaget af ingeniørvirksomheden Cowi for Vejdirektoratet, at plug-in hybrider udleder langt mere CO2, end de må, hvis de skal betragtes som lavemissionsbiler.