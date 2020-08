Hylder en vinder: Men dette overrasker

Når Ford annoncerer, at de vil bygge en hyldestudgave af den nuværende Ford GT-model, som skal hædre modellens fornemme fortid som racerbil, så kunne man umiddelbart godt tænke, at amerikanerne ville bygge en version, der hædrer modellens Le Mans-sejre i 1960'erne.

Men sådan bliver det ikke med den nye Ford GT Heritage Edition, der kommer på markedet i 2021.

I stedet er specialudgaven af Ford GT inspireret af den originale Ford GT, som vandt Daytonas 24-timers løb i 1966.

Det skyldes både, at Ford tidligere har hyldet Le Mans-vinderbilerne, og at Daytona-sejren i 1966 blev startskuddet til Fords succes på racerbanerne, hvorfor den ifølge amerikanerne fortjener at blive hædret.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

- Med Heritage Edition dykker vores Ford Performance-specialister endnu længere ned i Ford GT’s racerhistorik. Det er en limited edition-model, der designmæssigt hædrer 55-årsjubilæet for Ford GT’s sejr ved Daytonas 24-timers løb, der skulle vise sig at blive afgørende for vores sejr i Le Mans senere samme år, siger Mike Serverson, programmanager for Ford GT, i pressemeddelelsen.

Se også: BMW begejstrer: Nu bygger de endelig denne bil

Artiklen fortsætter under billederne ...

Inspirationen kommer fra den originale Ford GT40 MK II, der vandt 24-timers løbet på Daytona i 1966. Foto: Ford

Modellen har 650 hk. Foto: Ford

Vendepunkt

Den nye Daytona-inspirerede Ford GT er den første, som hylder den originale Ford GT, som vandt Daytona 24 Hour Continental-løbet i 1966. Løbet, der er afbildet i filmen ’Le Mans ’66’ fra 2019, markerede Fords allerførste sejr i et udholdenhedsræs.

Denne Heritage Edition af Ford GT er dermed den første af sin slags til at bære en lakering, der hædrer et andet løb end Le Mans.

- Fords racerkørere Ken Miles og Lloyd Ruby førte an i næsten samtlige omgange af det døgnlange racerløb og udkonkurrerede resten af feltet med 48 km. Sejren blev et vendepunkt for Fords ambitioner med Ford GT og markerede samtidig første gang, at nogen truede Ferraris dominans i racersporten, siger Mike Severson.

Ford GT Heritage Edition lander i 2021 med et design, der er inspireret af det markante look, som originalmodellen Ford GT40 MK II bar i 1966 i Daytona-løbet. Den var hvid, sort og rød - og de detaljer går igen i den nye Heritage Edition, som bærer farven Frozen White, der komplementeres med kulfiberdetaljer som kontrast.

Leveringer af Ford GT modelår 2021 forventes at begynde i starten af 2021.

Ny Porsche-model slår imponerende rekord