Hypede elbiler scorer topkarakter i sikkerhedstest

Ford Mustang Mach-E og Hyundai Ioniq 5 er to af tidens mest omtalte elbiler, og nu har det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP haft bilerne gennem strabadserne.

Begge elbiler scorer topkarakter med maksimale fem stjerner, oplyser Euro NCAP i en pressemeddelelse.

Foruden de to elbiler har også Hyundai Tucson, Hyundai Bayon og Toyota Yaris Cross været gennem prøvelserne.

Tucson og Yaris Cross får begge de maksimale fem stjerner, mens Bayon må tage til takke med fire stjerner.

- Ved samtidigt at have scoret fem stjerner ved miljøtestprogrammet Green NCAP demonstrerer Ford, at kampen mod klimaforandringer ikke vil stå i vejen for at forbedre vejsikkerheden, skriver Euro NCAP i pressemeddelelsen om Fordens resultater i testen.

Godt fra start

Hos FDM vækker resultaterne fra Euro NCAPs nyeste test begejstring.

- Der er ikke mange fingre at sætte på sikkerheden i den seneste Euro NCAP-test, som endnu en gang viser, at nye biler er sikrere end nogensinde før. Det gælder ikke mindst Hyundai Ioniq 5 og Mustang Mach-E, som er Fords første rene elbil. Ford har annonceret, at de om få år kun vil lave elbiler, og med Mustang Mach-E kommer de godt fra start med en tårnhøj sikkerhed, siger Søren W. Rasmussen, som er FDM's repræsentant i Euro NCAP, i en pressemeddelelse.

- Også Hyundai Ioniq 5, der ligner en rigtig dansker-elbil, udmærker sig. Det samme gør Toyota Yaris Cross, som er en ny SUV-udgave af Toyota Yaris, der tidligere i år blev kåret som Car of the Year i Europa, siger han.