Hyperbil smadrer fartrekord: - Det er uhørt

Hvor mange sekunder tager det at accelerere en bil fra stilstand til 400 km/t og derefter at bremse den ned til stilstand igen?

31,49 sekunder tager den disciplin i en Koenigsegg Regera, og det er ny verdensrekord.

Det oplyser det svenske bilmærke i en pressemeddelelse.

På den militære flyveplads Råda dybt inde i svenske skove har hyperbilmærket Koenigsegg sat en ny rekord i disciplinen 0-400-0 km/t i en Koenigsegg Regera med en tid på 31,49 sekunder. Du kan se en video af rekorden over artiklen.

Se også: 750 hk og V8-motor: Er det her verdens fedeste udlejningsbil?

Det er 1,8 sekunder hurtigere end den tidligere rekord, som Koenigsegg selv sad på med Agera RS-modellen.

- Dette var en god mulighed for at vise den sande kapacitet ved Regeras enestående Direct Drive-transmission. Da Regera kun har ét gear, måtte vi bruge det fra stilstand til rekordhastigheden på 403 km/t, siger Christian von Koenigsegg, direktør i Koenigsegg, i en pressemeddelelse.

Klaret på to km

Ud af det knap halve minut, som Regera brugte på disciplinen, gik 22,87 sekunder med at accelerere til 400 km/t over en afstand på 1613 meter. Nedbremsningen til fuldt stop tog 8,62 sekunder over en distance på 435 meter, og den samlede distance, det tog Regera at levere den vilde præstation, var 2048,5 meter.

- Det, der er særligt imponerende, er, hvor utroligt Regera bremser - 8,62 sekunder fra 400 km/t til 0 km/t er uhørt. Det er et vidnesbyrd om Regeras balance, hjulophæng, aerodynamik og naturligvis de Koenigsegg-fremstillede bremser. Tallene beviser Regeras storhed. Når det er sagt, så ved vi, at vi kan forbedre disse allerede imponerende tal på en bane med bedre betingelser, siger Christian von Koenigsegg.

Se også: Kun to i verden: Sjælden Porsche på auktion i Danmark