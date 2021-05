Hyundai sætter verdensrekord: Kører 900 kilometer på én tank

Mens en miljørigtig bil for nogen afskrives på grund af rækkeviddeangst, kan Hyundais brintbil måske være svaret på bønnerne.

Med bilmærkets Nexo-model behøver man ikke bekymre sig om opladning, da bilen kører på brint, og så kan man samtidig glæde sig over den lange rækkevidde. Den brintdrevne SUV har nemlig slået en verdensrekord, da den på en enkelt tank formåede at køre hele 900 kilometer.

Det er den hidtil længste distance for en brintbil og 122 kilometer længere end den tidligere verdensrekord.

Det skriver Carbuzz.

Den australske Hyundai rallykører Brendan Reeves sad bag rattet, da SUV’en kørte fra millionbyen Melbourne tidlig morgen.

- Som rallykører har jeg altid drømt om at slå en verdensrekord, men jeg havde aldrig troet, at det skulle ske på denne måde, siger Reeves til Carbuzz.

13 timer og 449.100 liter ren luft

Der var dog ikke meget rally over køreturen, da gennemsnitsfarten lå på 66 kilometer i timen. Brendan Reeves startede motoren i Melbourne og bevægede sig sydpå, hvor testen endte i en mindre by i udkanten af Broken Hills-området.

Da SUV’en nåede 685 kilometer begyndte lampen, der indikerer tid til optankning, at blinke, men til trods for dette formåede Hyundaien at lægge 215 kilometer mere bag sig. 13 timer og seks minutter var brintbilen på vejen, før tanken måtte give op.

Bilen er kendt for at rense luften, idet den kører, hvorfor det blev til intet ringere end 449.100 liter ren luft, den lange strækning resulterede i. Det svarer til 33 voksnes forbrug på en dag.