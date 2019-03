Hyundai satser på deleøkonomi: Byt bilnøglen med en app

Stadigt flere danske bilejere udlejer deres bil gennem delebilstjenester og tjener på den måde lidt benzinpenge, når køretøjet alligevel står parkeret.

Det er nemt og hurtigt, og alt kan klares på internettet. Eller det vil sige, næsten alt. For skal man overdrage bilen til en lejer, slipper man ikke for at skulle ud og mødes med personen, så man kan stikke dem en nøgle i hånden og et skulderklap med på vejen.

Den tid, det tager, ønsker sydkoreanske Hyundai nu at spare os for. De har nemlig udviklet et låsesystem til deres biler, som skal kunne styres fra en smartphone-app. Dermed skal det være slut med bilnøgler, som vi kender dem.

- Den Digitale Nøgle vil komme en bred vifte af fremtidige Hyundai-kunder til gode, ligesom den vil muliggøre innovative løsninger til deling af biler, siger Ho Yoo, der er chef for Hyundais Electronics Development Group, i en pressemeddelelse.

- Vi er ved at undersøge andre måder at udnytte denne type teknologi til forbundne biler for at kunne forbedre køre- og ejeroplevelsen, siger han.

Kontaktløs lås og tænding

Hyundais nye app benytter sig af en række forskellige teknologier. Først og fremmest gør den brug af såkaldt Near Field Communication, der kan sammenlignes med det trådløse Dankort. Ved at føre mobiltelefonen helt hen til bildøren, låses døren op, hvis den digitale nøgle passer til låsen.

Inde i bilen sidder en trådløs opladerstation, og lægger man telefonen på den, dukker en knap op, som man kan tænde motoren med.

App’en husker op til fire førere, og bilen vil selv justere alt fra sæde- og ratposition til spejle, display og lydindstillinger, afhængigt af hvem føreren er.

Se også: Skoda satser: Vil bygge 7000 ladestandere

Pakkelevering i bagagerummet

Vil man leje sin bil ud, kan man via app’en sende en digital nøgle til lejeren, som giver adgang til bilen.

Denne adgang kan så begrænses efter behov, så den digitale nøgle eksempelvis kun virker i et forudbestemt tidsrum eller med begrænsede funktioner.

Det vil ifølge Hyundai for eksempel også gøre det muligt at give et fragtfirma adgang til bagagerummet – og kun bagagerummet – så pakker kan leveres sikkert dér.

Efter planen vil Hyundai gradvist implementere teknologien i nye biler i løbet af 2019.

Første gang: Selvkørende lastbil må nu køre uden fører