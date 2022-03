I år skal du være ude i ekstra god tid

Det nærmer sig, at der skal sommerdæk på bilen, og i år kan der være grund til at planlægge skiftet i god tid

Snart kommer tiden, hvor vinterdækkene atter skal i hi, mens sommerdækkene skal findes frem i garagen, støves af og sættes på bilen.

Planlægningen af tidspunktet kan vise sig at være ekstra vigtig i dette forår. Sådan lyder budskabet fra Dækbranchen Danmark.

Coronasituationen har i mange brancher skabt udfordringer i forsyningskæderne, og det kan i nogle tilfælde også være tilfældet på dækfronten, melder Dækbranchen Danmark, deropfordrer til ekstra tidlig planlægning.

Så skal du have nye friske sommerdæk på, kan det i år være en god idé at være lidt tidligere ude med planlægning og tidsbestilling hos dækspecialisten.

- Det er lige tidligt nok endnu at skifte om, men det varer ikke længe før det giver god mening, siger Volker Nitz, direktør i Dækbranchen Danmark, i pressemeddelelsen.

Høje priser

Der er flere gode grunde til at få skiftet fra vinterdæk til sommerdæk, og som priserne er på brændstof og el i øjeblikket, bliver det dyrere at fortsætte på vinterdæk, når temperaturen stiger, understreger Dækbranchen Danmark.

- I takt med at det bliver varmere, gælder det om at benytte de rigtige dæk til årstiden. Ved varme temperaturer øges vinterdækkets rullemodstand og det koster brændstof og batterikapacitet. Faktisk drejer det sig om cirka 15 procent højere rullemodstand, hvilket ses direkte på ydelsen. Derudover slides vinterdækket hurtigere og det har dårligere vejgreb end sommerdækket, hvilket er skidt for sikkerheden, så det er sund fornuft, at få planlagt skiftet, siger Volker Nitz.