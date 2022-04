Er du en af dem, der stadig betragter Toyota som et lidt kedeligt bilmærke, er det på høje tid, at du pakker fordommene væk. Toyota har nemlig besluttet sig for, at det skal være sjovt at køre i en bil fra den japanske bilgigant, og de ultimative beviser på den påstand lanceres under det særlige GR-navn.

I forvejen har Toyota modellerne GR Supra, GR Yaris og snart GR86 på hylderne, og nu bliver den ellers meget jordnære Corolla-model også lanceret som en potent, sportslig GR-model.

GR står for Gazoo Racing, som er Toyotas motorsportsafdeling, og det er folkene her, der har udviklet den nye GR Corolla, som ligesom lillebror GR Yaris kommer med firehjulstræk.

Hjertet i GR Corolla er en 1,6-liters tre-cylindret turbomotor, som er pumpet op til hele 300 hk og 370 Nm. Modellen kommer med en seks-trins manuel gearkasse.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri

Fuld skærm

GR Corolla hedder denne nye kraftfulde Toyota. Foto: Toyota Modellen kommer ikke umiddelbart til Europa. Foto: Toyota Et noget usædvanligt syn i en Toyota Corolla. Foto: Toyota Firehjulstrækket sikrer, at den her slags udskridninger kan lade sig gøre. Foto: Toyota Her er kabinen i GR Corolla. Foto: Toyota Bilen ser mere muskuløs ud end den almindelige version. Foto: Toyota Hjertet i GR Corolla er en 1,6-liters turbomotor. Foto: Toyota

Kommer ikke til Europa

Toyota GR Corollas store partytrick er det avancerede firehjulstræk, kaldet GR-FOUR, som man også finder i GR Yaris. Det har til opgave at sende de mange kræfter ned i asfalten, så man kommer hurtigt afsted, ligesom det også kan bruges, hvis man gerne vil køre sidelæns.

To forskellige versioner af modellen bliver lanceret. Motoren er altid den samme, og hvor den mest almindelige udgave, kaldet Core, er mere neutral at se på og ikke har Torsen-spærredifferentiale, har den mere iøjnefaldende Circuit Edition netop det, samt store spoilere og luftindtag.

Umiddelbart er der ikke lagt op til, at GR Corolla skal lanceres i Europa. I første omgang kommer den i hjemlandet Japan og i USA. Vi kan jo håbe, at Toyota kommer på andre tanker på et tidspunkt.