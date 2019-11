I Holland må bilisterne nu kun køre 100 kilometer i timen

Hastighedsgrænsen skal fremover maksimalt være på 100 kilometer i timen på vejene i Holland i dagtimerne.

Det meddeler den hollandske premierminister, Mark Rutte, onsdag.

Den nye fartgrænse skal mindske udledningen af kvælstof, lyder det.

Mellem klokken 19.00 og 06.00 vil det dog stadig være tilladt at køre 120 eller 130 kilometer i timen, de steder hvor det i forvejen er tilladt. Det skriver den hollandske tv-station NOS.

En hollandsk domstol besluttede i maj at forsinke tusindvis af byggeprojekter, fordi Holland i årevis har overtrådt EU's regler om at beskytte naturen mod gasser som eksempelvis ammoniak og lattergas.

Det er årsagen til, at Ruttes regering onsdag har fremlagt nye regler.

Rådent tiltag

Premierministeren understreger, at han bestemt ikke er glad for de nye regler, som han blandt andet kalder for 'rådne tiltag'.

Men han siger, at handling er nødvendigt 'for at undgå, at Holland går i stå'.

Udledning af kvælstof kommer primært fra kvæg, biler, lastbiler og byggeri.

Også i landbruget er der indført forandringer. Blandt andet i forhold til foder.

Det var med til at udløse store protester blandt de hollandske landmænd. De demonstrerede i deres traktorer, hvilket var med til at skabe den største bilkø i landets historie. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mark Ruttes centrumhøjreparti, VVD, er imod de nye tiltag.

Partiet er tidligere blevet døbt 'Vroom-vroom'-partiet, da det lykkedes for det at hæve den maksimale fartgrænse fra 120 til 130 kilometer i timen.