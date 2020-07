Ikke bare en ny 'Chelsea-traktor'

Land Rover har for nyligt lanceret den nye og markant mere moderne Defender-generation, der skal løfte arven fra den udgåede Defender, der var elsket for dens rå offroadkvaliteter.

Nogle af de mest inkarnerede Defender-fans synes dog, at modellen er blevet for teknologisk og blød, og for de personer er der nu gode nyheder.

Ineos, som den britiske rigmand Sir Jim Ratcliffe står bag, har nemlig netop offentliggjort designet på deres bil med navnet Ineos Grenadier. Der er tale om en klassisk firehjulstrækker, som på mange måder kan ses som en alternativ afløser til den originale Defender.

Grundlæggeren af firmaet har tidligere fortalt, at målet med Ineos Grenadier er at bygge en 'robust offroader, som ikke kan gå i stykker og ikke har Defenderens pålidelighedsproblemer'. Ratcliffe blev i den forbindelse også citeret for at understrege, at modellen '100 procent ikke må blive en Chelsea-traktor' med henvisning til det fashionable kvarter i London, hvor mange ellers offroadkapable Land Rovere lever sagte tilværelser i hænderne på rigmandsfruer og stenrige Premier League-spillere.

Når man ser designet på Ineos Grenadier, er det ikke svært at se, hvor inspirationen til designet stammer fra. Den nye firehjulstrækker er som snydt ud af næsen på en Land Rover Defender 110.

Som på Land Rover Defender er der også reservehjul på bagsmækken. Foto: PR

Mere pålidelig

Det er tydeligt, at Sir Jim Ratcliffe var stor fan af den udgåede Defender-model, men at han også var træt af dens ry som ret upålidelig.

Derfor lægger Ineos også stor vægt på, at deres Grenadier-model vil være meget pålidelig.

- Grenadier-projektet startede med at identificere et hul i markedet, efterladt af en række bilproducenter, til en praktisk offroader. Dette gav os en teknisk plan for at bygge en holdbar og pålidelig firehjulstrækker bygget til at kunne klare de mest hårdføre miljøer i verden, siger Sir Jim Ratcliffe i pressemeddelelsen.

Her kan du se den udgåede Land Rover Defender. Foto: Land Rover

Ineos Grenadier er konstrueret på samme vis som den udgåede Defender, og derfor har Grenadier en separat chassisramme og stive aksler med skruefjedre. Bilen vil være udstyret med motorer fra BMW.

Modellen vil gå i produktion i år 2021, og den skal bygges på Magna Steyr-fabrikken i Østrig. Firmaet har tidligere fortalt, at planen er at bygge omkring 25.000 biler om året til en pris på omkring 35.000 pund.

