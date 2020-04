Ikke kun et problem i Danmark: Her kører de også alt for stærkt

Tendensen med, at bilister udnytter de coronatomme veje til at køre for stærkt, er ikke kun et problem i Danmark

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har det danske politi konstateret, at mange bilister bruger den ekstra plads på vejene, som er opstået på grund af coronavirus, til at køre markant for stærkt.

Således er antallet af vanvidsbilister herhjemme firedoblet. Eksempelvis blev en bilist snuppet i at køre 229 km/t i en zone med hastighedsbegrænsning på 70 km/t.

Tendensen med tungere speederfødder hos bilister er dog ikke kun et dansk problem.

Således fortæller mediet The Courier, at flere britiske politimyndigheder har kunnet konstatere, at rigtig mange i den forgangne uge har kørt for hurtigt på de tomme veje.

En bilist blev eksempelvis af North Wales Police snuppet med en fart på 113 miles i timen, svarende til 181 km/t, en anden med 101 miles i timen, svarende til 161 km/t.

En BMW-ejer blev af North Yorkshire Police taget med en fart på 132 miles i timen, svarende til 212 km/t.

- Mens mange mennesker følger anvisningen om at blive hjemme og kun foretage nødvendige rejser, ser vi desværre, at nogle bilister bruger vejene uansvarligt med meget høje hastigheder konstateret på vigtige veje og andre farlige lovovertrædelser som kørsel i påvirket tilstand, siger Jane Banham fra North Wales Police ifølge mediet.

Kan blive belastning

Som Mogens Kjærgaard Møller, der er adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, har fremhævet, kan hensynsløs kørsel i sidste ende blive et problem for sundhedsvæsnet, som i forvejen er presset på grund af coronavirus.

- For høj fart øger risikoen for ulykker, og det skaber utryghed i trafikken, når nogle bilister vælger at køre for hurtigt. Ud over at man selv og andre kan komme til skade, så kan det også medføre, at man kommer til at lægge unødige belastninger på det i forvejen pressede sundhedssystem, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Samme pointe fremhæver politiet i Storbritannien.

- De, der er involveret i en alvorlig kollission, ender sandsynligvis på hospitalet og fratager mennesker, der lider af Covid-19, dyrebare NHS-ressourcer, medicinsk behandling og potentielt også sengepladser, siger Jane Banham.

Se også: Danskerne tolererer ikke fartbøller