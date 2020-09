Ikke produceret i 15 år: Nu kommer der en arvtager

Tilbage i 2005 stoppede den italienske bilproducent Maserati produktionen af den Ferrari Enzo-baserede Maserati MC12. Siden har Maserati mest bygget luksuriøse og karismatiske biler, som dog ikke har været sådan for alvor hurtige sammenlignet med konkurrenternes vildeste biler.

Det ændrer Maserati dog på nu. Italienerne har netop offentliggjort detaljer og billeder af den kommende model MC20, som bliver en direkte arvtager til den V12-motoriserede MC12.

MC20 er en centermotoriseret superbil, som skal bringe Maserati ind i en ny ære, hvor elektrificering spiller en væsentlig større rolle. MC20 er den første model i den nye generation af Maseratier, som vil blive introduceret over de næste fem år. Der er tale om et modelprogram med superbiler, GT-biler og SUV’er. Motorprogrammerne vil omfatte 4, 6 og 8 cylindre som hybrid, diesel og benzin

Motoren i MC20 er Maseratis egen skabning, en 3,0-liters turbo-V6'er med 630 hk. Det er nok til at sende modellen fra 0-100 km/t på 2,9 sek., mens topfarten ligger på over 325 km/t.

Maserati lover, at bilen har en fantastisk aerodynamik og en 'sportslig sjæl'. MC20 vejer lige under 1500 kg i køreklar tilstand, og det sikrer et vægt-/effektforhold på 2,33 kg/hk.

Størstedelen af komponenterne i bilen er udviklet af Maserati selv. MC20 er designet som en coupé, men Maserati understreger, at den også kan bygges som åben bil og som elbil.

Designet er med mange henvisninger til tidligere modeller fra den traditionsrige italienske bilproducent, og et fedt partytrick er dørene, som åbner op som en sommerfugls vinger.

Modellen kommer på gaden sidst på året. Foto: Maserati

MC20 er 100 procent udviklet, konstrueret og bygget i Modena i Italien. Foto: Maserati

De fede døre åbner op i stedet for ud. Foto: Maserati

I kabinen lover Maserati, at modellen er udviklet til at være simpel og rettet mod føreren. Foto: Maserati

Ny æra

Maserati betragter introduktionen af MC20 som begyndelsen på en ny æra. Det skyldes især, at Maserati som så mange andre fremover skal forholde sig til elektrificering af deres bilmodeller, omend MC20 som udgangspunkt ikke er en hybridbil.

'Folgore' kalder Maserati den nye elektrificeringsstrategi, som blandt andet betyder, at de kommende GranTurismo og GranCabrio-modeller vil være elektrificerede. Samtidig oplyser Maserati, at de også vil bygge en 100 procent elektrisk udgave af MC20-modellen.

