Ikke set siden 1930

Ikke meget positivt kan siges at være kommet ud af coronarestriktionerne, men når det gælder antallet af dræbte i trafikken, har den mindre trafik og ændrede rejsevaner, vi havde i 2020, faktisk haft en positiv effekt.

Sidste år mistede 163 personer livet i trafikken i Danmark mod 199 personer året før. Det er det laveste antal dræbte i trafikken på et år, siden ulykkesstatistikken startede i 1930.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- Nok er der tale om et lavt antal trafikdræbte, men 163 dødsfald er stadig mange. Vi skal have det tal endnu længere ned, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Mænd og soloulykker

Statistikkerne er ikke positiv læsning for mænd. Tre ud af fire af de trafikdræbte i 2020 var således mænd, og andelen af ældre over 75 år udgjorde 23 procent af de dræbte. Hele 67 procent af dødsulykkerne skete i landzoner – altså uden for byzonetavlerne. Blandt de trafikdræbte bilister brugte 30 procent ikke sele, og uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering var medvirkende til 61 procent af alle dødsulykkerne, der skete i 2020.

Rapporten fra Vejdirektoratet viser desuden, at tæt på en tredjedel af alle dødsulykker i 2020 var en eneulykke, hvor ingen andre trafikanter var involveret. I cirka halvdelen af de ulykker har høj fart været en faktor.

- De alvorlige eneulykker sker typisk med høj hastighed. Her kan nedgangen i trafikken i 2020 og den mere plads på vejene have skabt grobund for højere hastighed og dermed mere alvorlige ulykker med personskade, siger Marianne Foldberg Steffensen, som er afdelingsleder i Vejdirektoratet.