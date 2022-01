Ikke tryllekunst: BMW introducerer bil, der kan skifte farve

Dyreverdenen har kamæleoner.

Nu får bilverdenen noget tilsvarende - bare i sort og hvid.

BMW har på den årlige konference for forbrugerelektronik i Las Vegas præsenteret en bil beklædt i farveskiftende maling, der ifølge CNN skifter farve ved tryk på en knap.

BMW iX, som bilen med den særlige forvandlingsevne er døbt, benytter samme elektroniske blæk, som man kender fra e-bogslæseren Kindle.

Dog er der nogle begrænsninger. Det er nemlig kun muligt at skifte bilens farver mellem hvid og sort eller give den lyse eller mørke striber, skriver MobilityWatch.

- Farveændringerne sker via en specialudviklet beklædning med mange millioner mikrokapsler, som indeholder hvide og sorte pigmenter. Når disse stimuleres af elektriske signaler, bringes de forskellige farvepigmenter til overfladen, hvilket giver bilens eksteriør den ønskede farve, forklarer BMW i en pressemeddelelse.

BMW skriver videre, at bilens forvandlingsevne - udover at være blæret - har den fordel, at det er lettere at finde bilen, hvis den for eksempel står på en mørk parkeringsplads. Så er det bare at trykke på nøglerne, og bilen vil blinke og lyse op.

Det er endnu ikke muligt at købe BMW iX.