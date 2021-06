Ikonisk model overhalet af el-udgave

Uden at en Ford Mustang Mach-E og en almindelig Ford Mustang kan sammenlignes direkte som bilmodeller, så vidner det alligevel om den udvikling, der er i gang i bilverdenen, at Ford nu for første gang bygger flere eksemplarer af den elektriske Mustang Mach-E i forhold til antallet af forbrændingsmotoriserede udgaver af den ikoniske Mustang.

Det skriver Bloomberg.

Således har Ford indtil videre i år bygget 27.816 eksemplarer af Mustang Mach-E på fabrikken i Mexico, mens det er blevet til 26.089 eksemplarer af den traditionelle Mustang med forbrændingsmotorer på fabrikken i Michigan.

Hos Bloomberg kalder de nyheden for 'en signifikant milepæl' for Ford.

For nyligt offentliggjorde Ford storstilede planer om at skulle bygge markant flere elbiler. Således vil alle personbiler i Europa med Ford-logo fra år 2030 være elbiler.

- Over al forventning

Herhjemme blev en herre fra Hillerød i starten af juni den første danske kunde, som kunne få overdraget nøglerne til et eksemplar af Mustang Mach-E. Ford oplyser, at der har været stor interesse for bilen i Danmark, og at der er blevet bestilt over 700 eksemplarer indtil nu.

- Vi tør godt sige, at modtagelsen er gået over al forventning, sagde Frank Skjærbæk, som er administrerende direktør i Ford Danmark, i den forbindelse.

Norge var et de første europæiske lande, der lancerede Ford Mustang Mach-E, og her åbnede man op for bestillingerne af Ford Mustang Mach-E et halvt år før herhjemme. Modellen blev den mest solgte bil i Norge i maj.