Ikonisk pickup kommer som elbil

I over 40 år har Ford F-150 været den mest sælgende pickup i Nordamerika, og der findes millionvis af eksemplarer på amerikanske veje.

Nu har Ford så lanceret en elektrisk version af modellen, der ellers mest har været drevet af store tørstige motorer.

F-150 Lightning kommer el-versionen til at hedde.

- For både Ford og den amerikanske bilindustri repræsenterer F-150 Lightning et skelsættende øjeblik, når vi går mod en emissionsfri og digitalt forbundet fremtid, siger Bill Ford, som er bestyrelsesformand i Ford Motor Company.

- F-serien er USA's mest sælgende pickup i de seneste 44 år. Den er rygraden i arbejde landet over, og et pålideligt ikon for generationer af kunder. Nu revolutionerer vi det for en ny generation, siger Ford.

Nu bliver Fords ikoniske pickup også elektrisk. Foto: Ford

Den store pickup kommer på gaden i begyndelsen af det nye år. Foto: Ford

Traditionen tro vil også den elektriske version være kapabel offroad. Foto: Ford

Mange kræfter

Frygter man, at en elektrisk udgave af F-150 kommer til at mangle kræfter, kan man godt tro om igen. Ford oplyser nemlig, at Lightning-versionen får 563 hk fra den elektriske motor samt et moment på cirka 1050 Nm, hvorfor der altså skulle være rigeligt til at trække en båd, hestetrailer eller lignende bag ved elbilen.

I F-150 Lightning har man valget mellem to forskellige batteripakker. Standard-pakken tilbyder en rækkevidde på op til 370 kilometer. Den store pakke tilbyder en rækkevidde på ca. 480 kilometer. Modellen kan lades med op til 150 kW, og det er nok til, at man kan lade fra 15 til 80 procent strøm på 41 minutter. F-150 Lightning kommer på gaden i foråret 2022.