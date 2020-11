Imponerer i test: Så sikre er disse biler

Det er sikkert at køre elbil.

Påstanden bekræftes endnu en gang af den nyeste sikkerhedstest fra Euro NCAP, hvor blandt andre elbilen Mazda MX-30 skulle igennem strabadserne.

Mazdaen imponerede og scorede som følge heraf topkarakter med fem sikre Euro NCAP-stjerner. I oktober var der de fem maksimale stjerner til Volkswagen ID.3, som også er en elbil.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Mazda MX-30 er japanernes første rigtige elbil, og som for Mazdas øvrige biler er sikkerheden i den lille SUV i top. Med undtagelse af en automatisk bak-nødbremse er alle sikkerhedssystemerne standard i alle udgaver, og de virker generelt godt.

- Med MX-30 viser Mazda endnu en gang, at de ikke går på kompromis med sikkerheden. Bilen er kendetegnet ved, at bagdørene åbner modsat, så der er ingen såkaldt B-stolpe. Det er dog ikke noget, der går ud over kollisionssikkerheden, som også er god. Ikke mindst for de mindste på bagsædet, hvor testresultatet var til topkarakter. Det samme gælder den nye airbag mellem fører og forsædepassager, siger Søren W. Rasmussen, FDM’s repræsentant i Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

Flere topscorere

Elbilen var dog ikke den eneste, som landede et flot resultat i denne udgave af de nye skrappere Euro NCAP sikkerhedstests.

Den nye hybridudgave af Honda Jazz blev nemlig også testet, og den scorede ligeledes fem Euro NCAP-stjerner.

- Honda Jazz var tidligere en populær bil i Danmark, men har i de nyeste udgaver haft svært ved at fastholde danskernes interesse. Sikkerheden er dog stadig i top. Både kollisionssikkerheden og de nye sikkerhedssystemer imponerer, hvilket ikke mindst gælder nødbremsen, som har nemt ved at genkende og bremse for bløde trafikanter, siger Søren W. Rasmussen.

