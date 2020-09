Importerer brugte miljøsyndere i stor stil

En afgiftsregel gør det væsentligt billigere at importere brugte biler over tre år til Danmark sammenlignet med biler, som er under tre år gamle, når bilerne efterfølgende leases. Derfor bliver der årligt hentet cirka 22.000 store, brugte biler til landet. Men bilerne er typisk klimasyndere, og derfor bør afgifterne laves om, mener De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Tal fra De Danske Bilimportører viser, at det i høj grad er større biler i stor-, luksus- og premiumklassen, der bliver hentet til landet. 65 procent af de importerede biler fra udlandet hører til en af de tre klasser, mens de store biler til sammenligning kun udgør 13,2 procent af de nye biler, der sidste år blev indregistreret i Danmark.

Og det er et problem, mener De Danske Bilimportører, som hæfter sig ved, at større biler i de klasser ofte er mindre miljøvenlige end nyere, mindre biler. Derfor mener de, at afgifterne bør ændres.

- Den værdibaseret indretning af vores registreringsafgift gør, at det er meget fordelagtigt at importere en brugt bil fra udlandet, men det er et problem for både miljøet og statskassen. Politikerne har med de kommende forhandlinger om nye afgifter muligheden for at lave løbende afgifter frem for en høj registreringsafgift. Derved kan vi sikre, at denne import ikke sker, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse.

Mindre afgift

Årsagen til, at det kan lade sig gøre at spare penge på at hente en brugt bil til i udlandet, skyldes, at de nuværende afgiftsregler gør, at importerer man biler, som er under tre år, med henblik på at udbyde dem til leasing, skal man betale mellem 1-2 procent af afgiften pr. måned beregnet ud fra nybilsprisen. Henter man til gengæld en bil, som er over tre år, skal man betale 0,5 procent af afgiften pr. måned, men her beregnes prisen ud fra den aktuelle handelspris i forhold til den brugte bils stand og antal kørte kilometer.

Bilkommissionen kom mandag 7. september med deres anbefalinger til, hvordan man kan indrette afgiftssystemet for biler, så der kommer flere elbiler på vejene. Nu er det så op til politikerne at finde ud af, hvordan fremtidens bilafgifter skal strikkes sammen - og om der skal være plads til at importere brugte biler over tre år til en fordelagtig afgift.

