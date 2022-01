Ingen krise her: Sælger biler som aldrig før

Selvom 2021 blev et udfordrende år på mange områder, var der ingen smalle steder, når det gælder køb af eksklusive og dyre biler.

Således satte den britiske bilproducent Bentley, som er ejet af Volkswagen Group, rekord for salg af nye biler i 2021, hvor det blev til 14.659 nye Bentleyer.

Det svarer til en stigning på 31 procent i forhold til året før. Her blev der solgt 11.206 nye Bentleyer.

Bilproducenten tilskriver en stor del af succesen til den enorme SUV Bentayga, som i fjor blev introduceret i en ny hybridudgave. Bentayga blev således den mest sælgende Bentley-model overhovedet. Hver femte eksemplar af SUV'en var med den nye hybrid-drivlinje.

- 2021 var endnu et uforudsigeligt år, selvom jeg er glad for at kunne bekræfte, at vi overvandt betydelig modvind og leverede et gennembrud i vores salgsresultater. Det var vores andet år rekordsalgsår i træk, siger Adrian Hallmark, som er formand og adm. direktør i Bentley, i en pressemeddelelse.

Det er særligt på det amerikanske og kinesiske marked, at Bentley har haft medvind. Henholdsvis 29 procent og 28 procent af det samlede Bentley-salg i 2021 skete således i USA og Kina.

Fra år 2030 vil Bentley overgå til at være 100 procent elektrificeret, hvilket vil sige, at mærkets modeller udelukkende vil komme som enten elbiler eller hybrider.