Ingen nye biler: Store bilfabrikker lukker ned i Europa

Coronavirus har nu også ramt bilernes verden hårdt. Flere af de store europæiske bilmærker og bilproducenter med produktion i Europa vælger nu at lukke deres fabrikker midlertidigt.

Italienske Fiat og franske Renault har lukket ned for bilproduktionen. Det samme har PSA-gruppen, som ejer blandt andre Peugeot, Citroën, DS og Opel. Daimler-gruppen, herunder Mercedes-Benz, har også lukket ned for bilproduktion i Europa, mens Toyotas europæiske fabrikker også lukkes ned.

Volkswagen oplyser nu i en pressemeddelelse, at bilgigantens fabrikker for både person- og varebiler lukker ned i to uger.

Volkswagens fabrikker for personbiler i Wolfsburg, Emden, Dresden, Osnabrück, Zwickau, Bratislava (Slovakiet) og Pamplona (Spanien), Palmela (Portugal) lukker derfor ned i to uger fra torsdag 19. marts.

- Udbredelsen af coronavirusset i Europa belaster efterspørgslen i højere og højere grad. Samtidig bliver forsyningen af dele fra underleverandørerne til vores fabrikker mere og mere vanskelig. Derfor har vi besluttet, at produktionen lukkes ned på en koordineret måde, når aftenholdet slutter på torsdag den 19/3, siger Ralf Brandstätter, som er COO for Volkswagen Personbiler.

- Vi er overbeviste om, at det også er for vores medarbejderes bedste, for de er også mere og mere bekymrede over udbredelsen af corona, siger han.

Ford lukker i Europa

Amerikanske Ford lukker også midlertidigt ned for de europæiske fabrikker med virkning fra den 19. marts som følge af coronavirus.

I en pressemeddelelse oplyser Ford, at den midlertidige produktionslukning forventes at vare i flere uger alt afhængigt af virussens spredning, nationale anbefalinger og påbud, leverandørbegrænsninger m.m.

- Selvom coronavirussens effekt på vores faciliteter hidtil har været begrænset, er dens effekt på vores ansatte, forhandlere, leverandører og kunder såvel som det europæiske samfund generelt hidtil uset. På grund af denne krises dramatiske indvirkning på det europæiske marked og leverandørindustrien stopper vi midlertidigt produktionen på samtlige af vores fabrikker på det europæiske fastland, siger Stuart Rowley, Ford Europas præsident.

