Ingen seddel i ruden: Danskerne stikker hellere af fra bilka-bulen

Det er sjældent rart at spotte en seddel under bilens forrudevisker. I disse tilfælde har du ofte enten fået en bøde for at glemme tiden, en påmindelse om at tage aktivt stilling til dyrevelfærd og regnskovsrydning, eller endnu værre - din bil er blevet skrammet af en fortravlet bilist.

I sidstnævnte tilfælde er det dog trods alt bedre med en seddel, end hvis gerningsmanden havde nøjes med at efterlade bulen. Hvilket flertallet af danskerne angiveligt gør, når de har lavet en skade på en parkeret bil.

Ifølge en ny rundspørge, som analyseinstituttet Yougov har lavet for sammenligningstjenesten Samlino.dk, har 86 procent af danskerne, der har prøvet at få en parkeringsbøde, stået tilbage uden mulighed for at identificere gerningsmanden.

Nordjyder stikker oftest af

Rundspørgen er baseret på besvarelser fra 1002 danskere, hvoraf halvdelen på et tidspunkt i deres liv har prøvet at få en skade på bilen. Denne gruppe er herefter blevet spurgt, om der ved den seneste skade, de har oplevet, var 'efterladt en seddel eller andet, der kunne identificere vedkommende, der havde lavet skaden'.

Men det er altså kun hver syvende, der har været så heldig.

Antallet af uidentificerbare 'bilka-buler' er højt over hele landet, men scorer højest i Nordjylland, hvor 92 procent af respondenterne har stået alene med den efterfølgende mekanikerregning.

Her er de københavnske bilister angiveligt en anelse bedre til at efterlade en seddel - for hver femte parkeringsskade er der ifølge rundspørgen blevet lagt én seddel.

Selvrisikoen kan undgås

Hvis man kommer i den uheldige situation, at man står med flere buler end beviser, så skal man i sagens natur selv betale regningen. Er man kaskoforsikret, kan man dog slippe med selvrisikoen hos sit forsikringsselskab, og hos både Codan og Gjensidige Forsikring oplever man mange kunder i denne situation.

- Vi har en gennemsnitsskade på 5000 kroner på den her type skader. Den får man jo selv lov til at betale, siger kommunikationschef Trine Andrup fra Gjensidige Forsikring i en pressemeddelelse.

Problemet er dog så udbredt, at forsikringsselskabener tilbyder at dække selvrisikoen ved visse typer skader, hvor modparten ikke har givet sig til kende. Hos begge selskaber kræver det dog, at man i forvejen er kaskoforsikret.

