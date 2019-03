Ingen strøm? Nu kan elbiler få særlig vejhjælp

Et dødt bilbatteri kan være en flad fornemmelse.

Heldigvis skal der dog i fleste tilfælde ikke mere end en venlig vejhjælpsmand og et hurtigt stød til at komme videre. Hvis man vel at mærke kører i en benzin- eller dieseldrevet bil. Sidder man bag rattet af en elbil, er det straks en mere kompliceret affære at køre tør for strøm.

Det vil Vejhjælpstjenesten SOS International nu gøre noget ved. Her har man derfor udstyret en af sine biler med et så stort batteri, at bilen kan fungere som en slags reservedunk til elbiler. Kører man tør for strøm, kan vejhjælpens nye bil angiveligt levere strøm til 12 kilometer på 10 minutter.

Tanken er, at den korte starthjælp skal gøre det muligt at køre til den nærmeste ladestation for en fuld optankning. Det skriver bilistorganisationen FDM på sin hjemmeside.

Bruges især til delebiler

Den rullende reservedunk er indtil videre blevet indsat i en forsøgsordning i Storkøbenhavn. Elektriske bilister i andre dele af landet må derfor stadig nøjes med at få bilen hentet på et fejeblad, hvis de kører tør for strøm.

Ifølge FDM bliver den specialindrettede bil især brugt til at give starthjælp til de mange elektriske delebiler, der kører rundt i hovedstadens gader. Her kører vejhjælpsmanden også den nødstedte elbil hen til nærmeste ladestander, når den har fået et skud strøm.

Batteriet i vejhjælpsbilen er i stand til at lade elbilernes batterier med mellem 3,5 og 8 kW - hvilket ifølge bilistorganisationen er nogenlunde det samme som de ladere, mange elbilejere har derhjemme.

Starthjælpen kan som udgangspunkt rykke ud til 10 tørlagte elbiler i løbet af en dag, før batteriet er tomt. Kører vejhjælpsbilen langt, kan batteriet dog blive ladt op undervejs ved hjælp af en generator, skriver FDM.

