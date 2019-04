Inklusive støv: Hidsigt ladefund skal på auktion

Næste gang, din bedre halvdel beder dig støve af, så vis ham eller hende denne Shelby GT500.

Den er en af bare 1044 Fastback-modeller, der blev bygget i 1968, og i sin tid blandt de mest heftige sportsvogne, der kunne købes for penge. Men endnu vigtigere er den beviset på, at støv kan gøre noget mere iøjnefaldende og efterspurgt.

I en verden, hvor computerteknologien spiller en stigende rolle, oliesheikerne bliver stadigt rigere og de velpolerede bilsamlinger større, er det nemlig blevet eksotisk at eje noget, der er originalt - i ordets mest bogstavelige forstand.

Derfor har støvet fået lov at sidde på den Shelby GT500, der til maj skal under hammeren hos auktionshuset Mecum. Til trods for at det er flere år siden, at bilen blev trukket ud fra sit mangeårige skjul.

Næsten urørt ydre

Bilen blev leveret til Texas, USA, i 1968 med 'ravnsort' lakering, 360 hestekræfter under motorhjelmen og 4-trins manuel gearkasse.

Her kørte den i et par år, inden den ifølge bilmediet Topgear blev stillet væk i midten af 70'erne. Historien melder ikke noget om, hvordan eller hvorfor bilen blev gemt og glemt, men først i midten af 00'erne faldt bilforhandleren Amos Minter angiveligt over den.

Han fik sportsvognen ud af den faldefærdige lade, den stod i, og gik i gang med at restaurere den. Men i stedet for at give bilen en tiltrængt tur i vaskehallen, holdt han stort set fingrene fra karossen.

Kun en stor ridse på venstre side af bilen ser i dag ud til at have fået en gang maling, og lidt af støvet på forruden er da også blevet fjernet for at kunne se ud. Resten af bilen fremstår i samme vejrbidte stand, som den blev fundet i, og ifølge Topgear er dækkene endda originale.

- Den har beholdt den støvede, snavsede og falmede patina, som den blev fundet med. Det er et udseende, der altid vækker interesse hos bilentusiaster og samlere, skriver Mecum auktionshuset på sin hjemmeside.

Mekanisk i orden

Bilforhandleren Amos Minter har i stedet koncentreret sig om at få den sorte Shelbys mekaniske dele bragt i orden.

Det er uklart, om bilen er i stand til at starte og køre, men skal man tro de tændte lygter på auktionshusets billeder, så er der håb for dem, der drømmer om at lufte den potente motor uden for bilsamlingen.

Mecum oplyser ikke, hvad bilen er vurderet til at indbringe, når den skal under hammeren mellem 14 og 19 maj. Kigger man på andre eksemplarer af Shelby GT500 på salgssiden Hemmings, ligger prisen på mellem 650.000 og 1 mio. kroner. De er godt nok fra 1968, men ingen af dem ligner noget, der lige er trukket ud af en lade.

Se flere billeder af ladefundet hos auktionshuset her.

