Investerer 544 milliarder: Vil bygge langt flere elbiler

Der skal mere fut under elektrificeringen og digitaliseringen af bilverdenen, mener Volkswagen-koncernen, der nu har besluttet at øge deres investering i elektrisk mobilitet, hybridteknologi og digitalisering over de næste 5 år til svimlende 73 milliarder euro, svarende til cirka 544 milliarder kroner.

Der skal blandt andet bruges markant flere penge på digitalisering, hvor Volkswagen-koncernen frem til 2025 vil investere cirka 27 milliarder euro. Det er omtrent dobbelt så meget som tidligere planlagt.

Derudover vil der blive investeret cirka 35 milliarder euro i elektrisk mobilitet, som blandt andet omfatter elbiler, og cirka 11 milliarder euro i hybridteknologi til koncernens forskellige bilmærkers modelprogrammer.

- Vi har allerede tidligt banet vejen for omstillingen til en elektrisk fremtid i Volkswagen-koncernen, og vi er i dag førende på verdensplan med vores elektriske platforme og store udvalg af elbiler, siger Hernert Diess, administrerende direktør i Volkswagen-koncernen.

- I de kommende år bliver det afgørende også at nå en førerposition inden for software til biler. Det er en forudsætning for i fremtiden at kunne imødekomme folks behov for individuel, bæredygtig og fuldt ud opkoblet mobilitet. Derfor har vi fordoblet investeringerne i digitalisering, siger Diess.

Markant flere elbiler

Volkswagen-koncernen har et erklæret mål om at være klimaneutral i 2050.

Et afgørende led i den plan er, at der skal væsentligt flere elbiler på vejene fra koncernens bilmærker, som tæller blandt andre Volkswagen, Skoda, Seat og Audi.

Koncernen vil inden for de næste 10 år at lancere cirka 70 rent eldrevne biler, hvor cirka 20 allerede er introduceret, og yderligere 50 følger. Desuden er der planlagt cirka 60 hybridmodeller frem mod slutningen af dette årti, og lidt over halvdelen af disse er allerede i produktion nu.

I konkrete tal forventer koncernen at bygge cirka 26 millioner elbiler frem mod 2030.

Mere digitalisering

Som nævnt bliver der også skruet gevaldigt op for investeringerne i digitaliseringen, og det skyldes, at koncernen anser digitalisering som værende af afgørende betydning for dets fremtidige produter.

De 27 milliarder euro skal blandt andet gå til den i 2020 grundlagte Car.Software-organisation, som blandt andet udvikler et standardiseret styresystem til koncernens bilmærker. Målet er, at dette styresystem efter planen først skal implementeres i forbindelse med Audi-projektet Artemis i 2024.

