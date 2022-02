Investerer for milliardbeløb

For mange, som går med tanken om at bytte den gamle benzinflyder ud med med en elbil, kan det være en bekymring at løbe tør for strøm.

Staten har i samarbejde med kommunerne og flere private virksomheder sat sig for, at det ikke længere skal være en pukkel.

Det skriver Jyllands-Posten.

Allerede i 2022 er det planen, at mellem 4300 til 5400 ladestandere skal sættes op forskellige strategisk udvalgte steder i landet, hvilket vil være en fordobling af det nuværende ladenetværk.

Benzinselskaber tilpasser sig

Måske har flere af de store benzinselskaber, herunder Shell, Circle K og OK Energi set skriften på væggen.

I hvert fald er firmaerne begyndt på at investere massivt i el- og ladestandere. Hos OK har de taget skridtet videre og indgået et samarbejde med den danske detailkæde Coop.

I første omgang betyder aftalen, at der vil blive etableret 300 lynladere og 500 andre ladere ved Superbrugsen, Kvickly, Dagli'Brugsen, Fakta og Coop 365 fordelt over hele landet.

Særligt én landsdel drager fordel

På baggrund af Fyns geografiske placering mellem Sjælland og Jylland vil den bakkede landsdel blive tildelt fire ud af foreløbigt seks såkaldte ladeparker.

Det bliver gjort med henblik på målet om, at 99,9 procent af længere køreture på offentlige veje skal kunne gennemføres i en elbil uden at afvige fra ens rute.

Ikke kun i storbyerne

I sidste uge indgik et flertal i Folketinget en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om, at kommunerne fremadrettet skal have en hånd med i finansieringen af ladestandere uden for de større byer.

Birgit S. Hansen (S), formand for KLs udvalg for miljø og forsyning, uddyber til Jyllands-Posten, at aftalen eksempelvis kan være central for turistbranchen.

- Vi har været bekymrede for, hvordan vi skulle få rejst ladestandere i tyndt befolkede egne som Lemvig, Frederikshavn eller Jammerbugten kommuner, hvor der f.eks. ikke findes nogen ladere for Tesla’er i en turistby som Skagen, selv om her kommer mange norske turister om sommeren.