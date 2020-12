Investerer halv milliard: Nu vil Volvo dette

Den svenske bilproducent Volvo, som er kinesisk ejet, vil nu samle elektriske motorer på fabrikken i Skövde i Sverige, og planlægger samtidig at etablere en komplet elmotorproduktion inden udgangen af 2025.

Derfor investeres der nu 700 millioner svenske kroner til formålet, svarende til lige over 500 millioner kroner.

Det oplyser Volvo Danmark i en pressemeddelelse.

Svenskerne har et mål om, at 50 procent af det samlede salg af biler i 2025 skal være rene elbiler, mens resten skal være hybrider. Den nye investering skal ses som et skridt i den retning.

Nu bekræfter de: Vil bygge speciel elbil

Historisk fabrik

Fabrikken i Skövde har været en del af det ikoniske bilmærkes historie, lige siden virksomheden blev grundlagt i 1927.

Med den nye investering understreger Volvo, at den historiske fabrik også vil være en del af virksomhedens fremtid.

Volvo Cars annoncerede tidligere på året, at virksomheden vil investere i eget design og udvikling af elmotorer til den kommende generation af Volvo-biler.

I første fase vil der blive samlet elmotorer på fabrikken i Skövde. På et senere tidspunkt vil den samlede fremstilling af elmotorer finde sted på fabrikken i Skövde.

- Den allerførste Volvo fra 1927 blev drevet af en motor bygget i Skövde, siger udtaler Javier Varela, senior vicepræsident or Industrial Operations and Quality.

- Vi har et højt kvalificeret team, der er forpligtet til at levere de højeste kvalitetsstandarder. Så det er kun passende, at de bliver en del af vores spændende fremtid, siger Varela.

CO2-neutral

Tidligere på året offentliggjorde Volvo ambitiøse planer om at være CO2-neutral i 2040. Konkret vil Volvo reducere CO2-aftrykket pr. bil set over hele dens levetid med 40 procent inden 2025, og det skal ses som første skridt mod planen om at være CO2-neutral i 2040.

Planen er gennemgribende for hele virksomheden, og midlerne er blandt andet elektrificerede biler, lavere CO2-udledning i selve produktionen og i dets forsyningskæde samt gennem genanvendelse af materialer.

Nu vil Volvo sikre ren luft i din bil