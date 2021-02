Investerer milliarder: Alle Fords personbiler bliver elektriske

Den amerikanske bilgigant Ford tager nu et stort skridt i overgangen til elektriske biler i Europa med en investering på over seks milliarder kroner i virksomhedens fabrik i Køln.

Samtidig oplyser Ford, at samtlige af bilgigantens personbiler i Europa i år 2030 vil være 100 procent elektriske.

Ford vil fra år 2026 tilbyde alle sine personbiler som minimum plug-in-hybrider i Europa. Efterfølgende vil alle europæiske personbiler fra Ford være fuldt elektriske i 2030.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Fabrikken i Køln er Ford Europas hovedsæde og en af de største bilfabrikker i Europa. Den milliardstore investering vil modernisere fabriksfaciliteterne og omdanne dem til en ny elektrisk fremtid. På fabrikken vil Ford udvikle og bygge sin første europæisk producerede fuldelektriske personbil fra 2023.

Sorte tal

Nyheden om, at Ford går all-in på elbiler i Europa fra år 2030 kommer i kølvandet på et 2020, hvor Ford i fjerde kvartal igen opnåede overskud i Europa igen.

I den forbindelse offentliggjorde Ford, at de vil investere over 134 milliarder kroner i elektrificering på verdensplan. Investeringen udgør et næsten dobbelt så stort beløb, som Ford oprindeligt havde planlagt.

- Vores succesfulde omstrukturering har givet os sorte tal på bundlinjen igen, og vi ser frem til næste fase af overgangen til en fuldt elektrificeret fremtid for Ford Europa, siger Stuart Rowley, Ford Europas præsident.

