Investerer milliarder: Så mange elbiler vil bilgigant bygge

Volkswagen vil investere 33 milliarder euro i elbiler inden 2024 og forventer at have bygget 1,5 millioner elbiler i 2025

Skal man tro den tyske bilgigant Volkswagen, bliver år 2020 et nøgleår for udviklingen af elektriske biler. For VW selv bliver 2020 for alvor startskuddet på bilfabrikantens elektriske offensiv.

2020 vil blive domineret af markedsintroduktionen af ID.-familien, hvor de første ID.3-biler ruller ud på de europæiske veje til sommer. I løbet af de næste par år agter Volkswagen at blive verdensledende indenfor elektrisk mobilitet, og Volkswagen Group investerer samlet 33 milliarder euro, svarende til cirka 246 millioner kroner, i disse bestræbelser inden 2024.

Tidligere havde VW et mål om at have produceret én millioner elbiler i 2025, men det mål forventer VW nu allerede at nå i 2023.

Volkswagen forventer nu at have rundet 1,5 millioner producerede elbiler i 2025.

- 2020 vil blive et nøgleår for transformationen af Volkswagen. Med markedslanceringen af ID.3 og andre attraktive modeller i ID.-familien, vil vores offensiv indenfor e-mobilitet også blive synlig ude på vejene, siger Thomas Ulbrich, bestyrelsesmedlem i Volkswagen-mærket med ansvar for e-mobilitet, i en pressemeddelelse.

- Vores nye overordnede plan for 1,5 millioner elbiler i 2025 viser, at folk ønsker klimavenlig individuel mobilitet - og vi vil gøre den overkommelig for millioner af mennesker, siger Thomas Ulbrich.

Ny elektrisk familie

Med ID.3 verdenspremieren på IAA i Frankfurt i september 2019 præsenterede Volkswagen den første model i en helt ny generation af elbiler.



ID.3, som er en elektrisk model i Golf-størrelse, introduceres på markedet fra sommeren 2020. ID.-familien udvides med flere modeller bl.a. en SUV baseret på ID. Volkswagen har også tidligere vist den elektriske konceptbil ID Space Vizzion, som er en elektrisk familiebil med stationcarform og stort bagagerum.

Indtil videre er ID Space Vizzion blot en konceptbil. Foto: VW

Produktionen af ID.3 startede i november på fabrikken i Zwickau. Fra 2021 vil op mod 330.000 elbiler rulle af samlebåndet hvert år i Zwickau.