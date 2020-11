Italiensk politi med imponerende bedrift

Det italienske politi kørte næsten 500 km på lidt over to timer for at levere en nyre

Det italienske politi er godt kørende. Således råder Polizia di Stato over flere Lamborghinier, og for nyligt brugte politimyndigheden en af deres lynhurtige politibiler, i form af en Lamborghini Huracan, til at transportere en nyre fra Rom til den norditalienske by Padua.

I sig selv ikke en imponerende bedrift, men når man så kigger på, hvor længe det tog politiet bliver det straks mere iøjnefaldende.

I Lamborghini Huracaen tilbagelagde politiet distancen på 483 km på lige over to timer.

Det skriver mediet The Drive.

Ifølge mediet kørte Lamborghinien med en betjent bag rattet cirka 233 km/t i gennemsnit på den lange køretur.

Målet med turen var at levere en nyre fra Rom til transplantation på hospitalet i Padua.

Google Maps oplyser ifølge The Drive, at turen under normale omstændigheder ville tage mindst fem timer.

Men når man kører i en Huracan med blå blink, er der heller ikke tale om normale omstændigheder. Bilen har en 5,2-liters V10-motor, som yder 602 hk. Det er nok til at sende bilen fra 0-100 km/t på under tre sekunder, mens topfarten er over 325 km/t.

'Tak'

På det sociale medie Twitter takker Polizia di Stato både Lamborghini og flere sundhedsmyndigheder.

'Tak til vores Lamborghini Huracan, som leverede en donornyre til transplantation til en person i tide,' lyder det blandt andet fra politiet.

Politi-Lamborghinien er blandt andet udstyret med et særligt afkølet bagagerum, så organer eller andre temperaturpåvirkelige ting som medicin kan leveres sikkert - og hurtigt.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt politiet måtte ind på en tankstation for at fylde benzin på den potente Lamborghini, men når de gennemsnitligt kørte over 230 km/t, er det næsten uundgåeligt.

