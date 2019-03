Japanske bilgiganter går sammen om 'grønne' biler

Der er kun cirka 90 kilometer fra Toyota City til Suzukis hovedkvarter i Hamamatsu, Japan - og noget tyder på, at de to bilproducenter helt som andre naboer har kigget over hækken i ny og næ og beundret modpartens isenkram.

Det er dog hverken havetraktoren eller Weber-grillen på terrassen, der har fanget deres blik, men derimod indholdet af naboens garage. Nu har de to producenter taget konsekvensen, inviteret hinanden indenfor og indledt et samarbejde om såvel motorer som bilmodeller.

Det bekræfter begge producenter i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at den nye samarbejdsaftale har været undervejs siden 2017.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Automotive News Europe.

Hybridteknologi til Suzuki

Samarbejdet skal ifølge pressemeddelelsen 'bringe Toyotas styrker indenfor hybridteknologi og Suzukis styrker indenfor kompakte biler sammen'. For Toyotas vedkommende betyder det blandt andet, at man vil lade Suzuki bruge sin hybridteknologi og ydermere levere to 'elektrificerede biler', som Suzuki kan sælge i Europa.

De skal bygges på samme platforme som den store SUV-model RAV4 og stationcar-udgaven af Corolla. Ifølge Automotive News skal den nye Suzuki stationcar bygges på Toyotas fabrik i Storbritannien fra 2020, mens SUV-modellen vil blive importeret fra Japan.

Den største gevinst for Suzuki er ifølge mediet, at hybridmodellerne kan sænke det gennemsnitlige forureningsniveau for producentens bilpark.

Samarbejdet skal med andre ord være med til at sikre, at Suzuki kan leve op til EU's stadigt strengere krav til forurening i fremtiden.

Kan udvikle sig til mere

Suzuki vil til gengæld give Toyota lov til at bruge sine nyudviklede motorer i kompakte bilmodeller, der skal sælges i Europa. Og så skal man hjælpe Toyota med at sælge biler i Afrika og Indien.

Bilproducenten skal blandt andet stå for at bygge to kompakte Toyota-modeller til det indiske marked og fire modeller til det afrikanske. Suzuki og Toyota vil også gå sammen om at udvikle en fælles MPV-model til Indien.

De to bilproducenter lægger i pressemeddelelsen op til, at samarbejdet kan udvikle sig til mere, hvis det bliver nødvendigt 'for at realisere en fremtid med bæredygtig mobilitet'. Indtil videre er den nye aftale dog nok til at gå tidens udfordringer i møde, mener Toyota-chef Akio Toyoda.

- Vi tror på, at udvidelsen af vores partnerskab med Suzuki (...) vil give os den konkurrencemæssige fordel, der er nødvendig for at overleve denne ekstraordinære periode med store forandringer, siger han i pressemeddelelsen.

Samarbejdet betyder dog ikke, at de to rivaler vil lægge over 80 års konkurrence helt bag sig. I pressemeddelelsen skriver producenterne, at de vil fortsætte med at 'konkurrere fair og frit'.

