Kåret til det bedste brugtkøb

Hvad er den bedste brugte bil, du kan købe lige nu? Det kårer Danske Motorjournalister og Bilbasen hvert år i samarbejde med kåringen Årets Brugtbil.

Og nu er vinderen for 2020 fundet.

Titlen som Årets Brugtbil 2020 tilfalder Seat Leon, der i juryens øjne er det bedste brugtbilkøb, du kan gøre lige nu. Modellen vandt foran et skarpt finalefelt, der ud over vinderen består af Kia Ceed, BMW 3-serie, Mercedes A-klasse og Skoda Superb.

Juryen består af tekniske eksperter og biljournalister, og de vurderer brugtbilerne ud fra en række kriterier såsom teknisk kvalitet, service- og reparationsomkostninger og værdi for pengene.

- Seat Leon lever i skyggen af sine søstermodeller fra Skoda og Volkswagen, men bilen er generelt fremragende og koster langt mindre. Jeg ville gå efter den faceliftede model, der kom i 2017, siger biljournalist Christian Schacht, der repræsenterer Jyllands-Posten i kåringen.

Sidste år vandt søstermodellen VW Golf VII kåringen, og juryen mener generelt, at Seat Leon er lige så god en brugtbil, men samtidig er den såvel billigere som bedre udstyret end både VW Golf VII og Skoda Octavia.

- Den er lettere overset - indtil du ser den. Designet på Seat Leon sidder lige i skabet. Den er billigere end sidste års vinder - den er baseret på samme teknik, og så er den flottere, siger biljournalist og jurymedlem Ebbe Sommerlund, der er brugtbilekspert på Bilbasen.

Billig i drift

Vindermodellen tæller årgangene fra 2012 til 2020, og det er en forholdsvis populær vare. I øjeblikket er der omkring 300 eksemplarer af vindermodellen til salg på brugtbilmarkedet i de årgange, og bilerne koster i gennemsnit 171.000 kroner. Ifølge beregninger fra Bilbasen koster det godt to kroner pr. kilometer at køre i Årets Brugtbil, hvilket er blandt de billigste i mellemklassen, der udover Seat Leon også tæller medlemmer som Ford Focus, Toyota Corolla og Skoda Octavia.

- Den tredje generation Seat Leon forener dynamiske køreegenskaber med gode pladsforhold, især som stationcar, langtidsholdbart design, kraftige motorer og gode langtursegenskaber. Som brugt er den både spændende og fornuftig, siger biljournalist Morten Bek fra Biler.nu.

Det er 15. gang, at kåringen af Årets Brugtbil finder sted. Juryen vælger bilerne blandt det seneste års 125 mest solgte brugtbiler. Årets Brugtbil sætter fokus på de egenskaber, der gør en brugtbil til et godt køb, og det er yderst relevant i Danmark, hvor der hvert år handles over 500.000 brugte biler. I det perspektiv vinder Seat Leon fra 2012 til 2020 altså Årets Brugtbil 2020.

Årets Brugtbil Finalerundens resultat, Årets Brugtbil 2020:

1. Seat Leon, årgang 2012 – 2020. 130 point, 6 førstepladser 2. Kia Ceed, årgang 2012 til 2017. 130 point, 4 førstepladser 3. BMW 3-serie, årgang 2012 - 2019. 115 point 4. Mercedes A-klasse, årgang 2012 – 2018. 70 point 5. Skoda Superb, årgang 2014 - 65 point Tidligere vindere af Årets Brugtbil

2019: VW Golf VII, årgangene 2013 - 2017 2018: BMW 1-serie, årgangene 2011-2015 2017: Ford C-MAX, årgangene 2010-2015 2016: BMW 3-serie, årgangene 2008-2012 2015: Mercedes C-klasse, årgangene 2007-2011 2014: Honda Civic, årgangene 2006-2012 2013: Toyota Avensis, årgang 2007 2012: Honda Accord, årgang 2009 2011: Kia cee'd, årgang 2007 2010: Opel Astra, årgang 2005 2009: Ford Focus, årgang 2005 2008: Ford Mondeo, årgang 2004 2007: Mazda6, årgang 2003 2006: Škoda Fabia, årgang 2001

