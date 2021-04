Kåret til verdens bedste bil

World Car of the Year 2021 er blevet kåret, og i år løber en elektrisk Volkswagen med titlen

Nulemissionskørsel, tredimensionelt billede af vejvisende pile på frontruden og en fartpilot, som gør det nemmere at holde afstand.

Det er nogle af de funktioner, der findes i bilen, som nu kan kalde sig verdens bedste. En jury på mere end 90 journalister fra 24 lande kårede tirsdag ‘World Car of the Year 2021’, der dette år går til Volkswagens ID.4.

Det skriver Volkswagen i en pressemeddelelse.

- Vi er særdeles stolte over, at vores ID.4 er kåret til ‘World Car of the Year 2021’. Det er ikke kun fordi, det er en af de vigtigste bilkåringer i verden, men også fordi juryen honorerede et godt koncept og et godt hold, siger Ralf Brandstättter, CEO for Volkswagen personbiler i pressemeddelelsen.

ID.4 blev lanceret i slutningen af 2020, mens de første eksemplarer af modellen trillede på de danske veje sidste måned.

Danskerne har også haft stor interesse i den elektriske SUV. Foto: Matthias Rietschel/Ritzau Scanpix

Endnu en guldmedalje til samlingen

Kåringen af ID.4 markerer den femte gang, Volkswagen har kunnet taget guldet med hjem fra ‘World Car of the Year’. I løbet af de 17 afholdte kåringer har den tyske bilgigant, foruden i år, vundet med sin Golf VI i 2009, Polo i 2010, Up! i 2011 og Golf VII i 2013.

Volkswagen forventer at levere omkring 150.000 mere af den prisvindende model i år og vil samtidig introducere den nye ID.4 GTX og modellen ID.5.

ID.4 er en af Volkswagens første elbiler, som også i Danmark gjorde sig bemærket, da den overhalede Tesla indenom i salg.