Kæmpe auktion: 115 ikoniske drømmebiler skal under hammeren

Bulderet fra en 12-cylindret Lamborghini-motor lyder bare bedre i de italienske alper. Og selv om det ender galt for den cigaretrygende stortyv, er det svært ikke at få lyst til at overtage rattet og styre hans elegante Lamborghini Miura rundt i hårnålesvingene, når man ser ham gøre det i åbningscenen til 'The Italien Job' fra 1969.

Men hvis du ikke har nogle planer i næste weekend, og mellem 9 og 11 millioner kroner, du ikke lige ved, hvad du skal bruge til, så kan du gøre ham kunsten efter i en Miura fra 1967 - hvis du altså kan leve med, at den er orange og ikke rød som i filmen.

Bilen skal nemlig bortauktioneres sammen med intet mindre end 114 andre klassiske og sjældne biler til Techno Classica-messen i Essen, Tyskland, af det engelske auktionshus Coys.

115 drengedrømme

Lad det være sagt med det samme: Auktionslisten kan tage pusten fra selv den mest hårdhudede bilentusiast. Den indeholder nogle af de største ikoner fra samtlige årtier fra 1920'erne og frem til i dag og kan ses i fuld længde på auktionshusets hjemmeside.

Med forbehold for, at det er så godt som umuligt at udpege enkelte af bilerne frem for andre uden at begå helligbrøde, så indeholder den alt fra en af de ganske få overlevne Bugatti T 44 Fiarcre fra 1929 (vurderet til 3,7 og 4,1 mio. kr.) over en Porsche 356 Pre-A 1500 Coupe fra 1952 med bøjet forrude (vurderet til mellem 1,8 og 2,2 mio. kr.) til en Aston Martin DB5 (vurderingen er ikke oplyst) og en Ferrari 512l Berlinetta (vurderet til 1,6 og 1,8 mio. kr.).

Ifølge mediet The Sun stammer en stor del af bilerne desuden fra en privat bilsamling, der er inspireret af legendariske film som eksempelvis 'The Italian Job'.

James Bonds Range Rover

Blandt de mere kuriøse biler på auktionen er også en håndbygget Mercedes 300SL 'Mågevinge' fra 1988, en Lamborghini traktor fra fabrikkens egen samling og en tidligere Cadillac præsidentlimousine, som den amerikanske præsident Dwight Eisenhower kørte i i midten af 1950'erne.

Den blev siden foræret til den bolivianske præsident Victor Paz Estenssoro, der kort efter at have modtaget limousinen blev udsat for et mordforsøg, mens han kørte i den. Præsidenten overlevede, men de talrige skudhuller kan stadig ses i det skudsikre glas.

Præsident Dwight Eisenhower tog i 1954 den Cadillac Fleetwood Imperial limousine i brug, som nu skal bortauktioneres. Ifølge auktionshuset Coys kørte præsidenten i bilen i to år, og billedet her er fra 1955. Arkivfoto: Byron Rollins/AP/Ritzau Scanpix

Er man til de lidt større biler er det også muligt at få fingerne i en Lamborghini LM002 SUV fra 1992, et Willys Overland Jeep militærkøretøj fra 1953 eller - hvis de to biler ikke er specielle nok - kan man byde på en pansret Range Rover fra 1977, som tidligere er ejet af den spanske konge Juan Carlos af Spanien.

En bil, der emmer paranoia. Den nyslåede konge fik nemlig indbygget et kommunikationsanlæg i bilen kaldet 'Alcom', som på bedste James Bond-manér gjorde det muligt at følge og kommunikere med kongen, overalt hvor han var, via en sikret radioforbindelse.

Bilen havde desuden en specialdesignet, spids front, der ifølge auktionshuset skulle gøre det nemmere at fjerne forhindringer i nødstilfælde, et indbygget ildslukningsanlæg og endda en røgkanon, der kunne sende røg ud til alle sider af bilen.

Bag rattet var der derudover sørget for en luksuriøs køreoplevelse med beige læder og et særligt rum til krystalglas.

