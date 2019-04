Kæmpe bøde: 25-årig taxapirat straffet hårdt

En mand fra Esbjerg har fået en anseelig bøde for at køre med tre passagerer i bilen, han ikke kendte

'De er nu i kø som nummer ... seks'.

Når nytårskrudtet er brændt af, kransekagen er spist og den sidste sjus ikke længere varmer i maven, er computerstemmen hos den lokale taxacentral en af det sidste, man har lyst til at få i røret.

Lige netop nytårsaften er den dog svær at undgå, hvis bus eller tog ikke er en mulighed. Efterspørgslen efter taxaer er her skyhøj, og det åbner et marked for pirattaxaerne: Et ulovligt alternativ til den gængse taxa, der ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi kan være særdeles risikabelt for chaufførerne.

Det måtte en 25-årig piratchauffør fra Esbjerg lære på den hårde måde, da han nytårsaften blev stoppet af politiet i sin private bil. Med sig havde han nemlig tre passagerer, som betalte for turen. Han tilstod lovovertrædelsen, men miseren er nu endt med at koste ham en bøde på 35.000 kroner.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, som Bilmagasinet har beskrevet.

Kunderne løber en risiko

Den anseelige bødestraf er et resultat af den nye taxalov, der trådte i kraft 1. januar 2018. Tidligere kostede det ifølge TV2Nord bare 4000 kroner at blive taget for at køre pirattaxa.

I Syd- og Sønderjyllands politikreds er det forholdsvis sjældent, at politiet får anmeldelser om pirattaxa-kørsel eller har held til at fange piraterne. Sidste år fik politiet bare fire anmeldelser, hvoraf én førte til en sigtelse.

Det stopper dog ikke vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra at rette en advarsel mod både chauffører og kunder:

- Som pirattaxa-chauffør risikerer du at få en stor bøde. Som passager er du med til at holde gang i en ulovlig branche, der i modsætning til de autoriserede taxaer for eksempel ikke afregner skat, ikke har tilladelser, forsikringer med mere i orden, lige som køretøjet typisk heller ikke er godkendt til taxakørsel, siger Chr. Østergaard i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Og du risikerer i tilgift at blive snydt for store beløb, for eksempel ved, at du får franarret dit dankort og afluret din pinkode.

Sager om tricktyveri og trusler under pirattaxa-ture dukker jævnligt op i medierne. Tilbage i januar skrev TV2 Østjylland eksempelvis om en ung mand, der havde mistet 'nogle tusinde kroner' efter at have kørt med en pirattaxa. Og i november kunne Vejle Amts Folkeblad fortælle om en mand, der var blevet franarret 25.000 kroner.

