Kæmpe brøler: 100 biler ramt

En fejl, hvor der var hældt urent brændstof i tankene på tankstation, har kostet OK over en million kroner

Det var en menneskelig fejl, da en chauffør fra OK i februar kom til at hælde 5000 liter blyfri 95 i dieseltanken samt 2900 liter diesel i benzintanken ved OK-tanken i Vamdrup sydvest for Kolding.

Menneskelige fejl kan dog stadigvæk være dyre, og det har nu kostet OK over en million kroner i mekanikerregninger til omkring 100 biler, der er blevet tanket med forkert brændstof, som motoren ikke kan tåle. Det har altså gennemsnitligt kostet 10.000 kroner pr. bil.

- Alle biler er blevet udbedret nu. Vi har forsøgt at udbedre skaderne ved at rense systemet og udskifte nogle dele og ikke sætte helt nye dele i, hvis ikke det har været nødvendigt. Så de er blevet udbedret ud fra, hvad der kræves, siger Rasmus Boserup, kommunikationschef hos OK.

Ingen afvisninger

Fejlen skete 8. februar, men først et par uger efter begyndte bilisterne at få problemer med motorerne. Her lovede OK at tage regningen på de skader, der var beviseligt relateret til deres fejl.

Kommunikationschefen hos OK understreger over for Ekstra Bladet, at de ikke har afvist nogen henvendelser. Ifølge OK har folk haft rent mel i posen, når de har henvendt sig, og de har altså kunnet relatere deres skade til fejlen.

På spørgsmålet om, hvorvidt de har implementeret nye tiltag for at undgå lignende fejl i fremtiden, svarer Rasmus Boserup, at det er en løbende proces at sikre sig, at sådanne menneskelige fejl ikke sker.

- Vi sikrer løbende, at vores chauffører hele tiden er opdateret med vores procedurer. Men det er svært at gardere sig fuldstændigt mod det, når det er mennesker, der putter de her forskellige produkter i. Så der vil desværre en gang imellem opstå nogle fejl. Det er en menneskelig fejl, siger Rasmus Boserup, der dog fortæller, at sådanne fejl sjældent sker.