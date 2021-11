Kæmpe brøler: Er dit køretøj ramt?

Har man siden 1. januar 2021 fået foretaget et såkaldt registreringssyn på et køretøj, kan der være grund til at læse med her.

Færdselsstyrelsen er nemlig blevet opmærksom på, at der siden 1. januar 2021 ikke har været hjemmel til at foretage registreringssyn på en række køretøjstyper.

Det skriver Færdselsstyrelsen.

Registreringssyn skal blandt andet foretages, når et køretøj skal indregistreres hos Skat, og nu viser det sig altså, at disse syn foretaget siden 1. januar er ugyldige. Derfor vil Transportministeriet søge en hastebehandling af et lovforslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer med henblik på at genetablere hjemmelsgrundlaget.

Med lovforslaget vil der samtidig blive lagt op til, at de syn, der er foretaget siden 1. januar 2021, får lov til at blive gyldige, så man ikke skal til et nyt syn med et køretøj. De allerede foretagne registreringssyn vil blive gyldige, når hastelovforslaget - forudsat vedtagelse i Folketinget - træder i kraft, hvilket forventes at ske inden udløbet af november måned 2021.

Det gælder ikke køretøjer, som har været til det almindelige periodiske syn.

- Færdselsstyrelsen beklager meget, at vi har skabt gener for en række borgere på grund af en fejl, der var undgåelig under normale omstændigheder, skriver styrelsen.

- Borgerne skal kunne være sikre på, at styrelsen udfører vores arbejde på en ordentlig måde, og at vi har hjemmel til at foretage vores opgaver. Det har desværre ikke været tilfældet i denne sag, og det beklager vi. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at der ikke fremadrettet kan ske sådanne fejl, skriver de videre.