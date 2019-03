Kæmpe efterspørgsel: USA overhaler Europa på salg af elbiler

USA blev sidste år verdens største producent af olie- og naturgas. Nationens præsident, Donald Trump, har længe været skeptisk overfor klimaforandringerne. Og i 2020 ser det foreløbigt ud til, at USA vil forlade Paris-aftalen, der forpligter 185 lande til at sænke deres forureningsniveau.

De tre nedslag kan hurtigt give indtryk af en nation, der er tilbageholdende med den grønne omstilling. Men nu peger en kendsgerning imidlertid i den stik modsatte retning. Sidste år overhalede USA nemlig Europa på antallet af nye solgte elbiler.

I alt 361.000 nye elbiler rullede i 2018 ud på vejene i USA mod 302.000 i hele Europa. Dermed indtager USA andenpladsen på listen over verdens største markeder for 'grønne' biler.

Det viser en analyse, som miljøorganisationen Transport & Environment har lavet, og som norske Motor har beskrevet.

Én bil drev salget

I en pressemeddelelse peger miljøorganisationen på, at især en slutspurt i den sidste del af 2018 afgjorde kapløbet mellem USA og Europa.

I sidste kvartal voksede elbilsalget i USA med 120 procent i forhold til samme periode året før, mens salget i Europa 'kun' steg med 33 procent.

Transport & Environment har også kigget på, hvilke bilmodeller, der er blevet solgt. Heraf fremgår det, at Teslas mindste bil, Model 3, i særlig grad har drevet salget frem i USA. Elbilen stod ifølge analysen for 68 procent af det amerikanske salg af elbiler i årets sidste kvartal.

Miljøorganisationen påpeger samtidig, at salget i Europa kan være blevet bremset af, at flere europæiske bilproducenter enten udskød eller oplevede forsinkelser på deres elektriske modeller.

150.000 biler på en måned

Trods den markante stigning i antallet af solgte elbiler i USA, bliver landet ikke det største marked lige foreløbigt. På førstepladsen ligger nemlig Kina, hvor der sidste år blev solgt over én mio. elbiler.

I december alene blev der her solgt 150.000 biler - altså halvdelen af, hvad de europæiske forhandlere skulle bruge et helt år på at sælge.

Til gengæld er det ikke sikkert, USA får lov at beholde sin andenplads. Transport & Environment skriver, at de europæiske bilproducenter forventes at sende en lang række nye elbiler på markedet inden for en overskuelig fremtid, og at de samtidig har investeret store summer i at udvikle elektriske modeller.

En udvikling, der ifølge organisationen kan få stor betydning for det europæiske bilmarked.

