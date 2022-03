Kæmpe elbil på vej til Danmark

Har du brug for meget plads til en stor familie, og vil du gerne køre elbil, så får du næste år en ny mulighed fra den koreanske bilproducent Kia.

Flere gange har Kia fremvist konceptbilen Concept EV9, og det bliver den, der skal danne udgangspunkt for den kommende elbil.

Men fordi der endnu er tale om en konceptbil, er der ingen officielle billeder af den produktionsklare model, ligesom Kia heller ikke har offentliggjort ret mange informationer om elbilen.

Elbilen kommer til at hedde EV9, og det står klart, at den skal bygges på en 800V-teknologi, som vi kender det fra den nuværende EV6.

Den større EV9'er får en rækkevidde på 540 kilometer, og fordi den er næsten fem meter lang og har en akselafstand på 3,10 meter, vil der god plads i kabinen, der kan rumme op til syv personer.

Kia har tidligere fortalt, at EV9 forventes at kunne sprinte fra 0-100 km/t på 'under fem sekunder'.

Samtidig kan elbilen lade 100 km rækkevidde på cirka seks minutter, oplyser Kia.

Sådan ser kabinen i konceptbilen ud. Man skal nok ikke forvente, at det bliver tilfældet i produktionsudgaven. Foto: Kia

Den store konceptbil skal danne udgangspunkt for en ny stor elbil fra Kia. Foto: Kia

Kommer næste år

Som du kan se på billederne her af konceptbilen, er der tale om stor SUV, men man skal nok ikke forvente, at den bliver helt så pompøs i sit udtryk, som konceptbilen giver indtryk af. For eksempel er det ikke sandsynligt, at interiøret bliver så futuristisk, som man ser på konceptbilen, ligesom Kia nok også finder plads til en B-stolpe på den endelige model.

EV9 bliver Kias største elbil, og den kommer til Danmark allerede næste år, bekræfter den danske importør over for FDM.

De danske priser på Kia EV9 er endnu ikke klar, men FDM forventer, at de vil lande omkring en kvart million kroner.