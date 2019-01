Kæmpe overlæs afsløret ved grænsen: Må efterlade 215 kasser øl

En svensk bilist blev fredag taget for at have læsset alt for meget i sin lille varebil

Norrlands Guld, Mariestads Export og Åbro Brygg. De har mange gode, svenske øl i Bordershop på den anden side af Femern Bælt, og for i hvert fald én svensk bilist blev tørsten fredag aften større end bilens lasteevne.

Da den 26-årige fører klokken 21.16 rullede ud af færgen i Rødbyhavn, havde hans bil en overlast på intet mindre end 1720 kilo. Det svarer til at læsse firehjulstrækkeren Volkswagen Tiguan bag i bilen - efter at have fyldt den til den tilladte vægt.

Den svenske bilist var kørende i en mindre kassevogn, og overlæsset har derfor været så tydeligt, at grænsevagterne kaldte den til tjek.

Ifølge Erik Mather, der er leder af færdselsafdelingen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, er det ikke noget, de skal gøre, men en sidegevinst ved grænsekontrollen.

- Vores grænsekontrol står der jo ved hver eneste færgeankomst, og kommer der så et køretøj, som på lang afstand ser overlæsset ud, så går det over vores politimoral at lade føreren passere, siger Erik Mather.

Dækkene kan eksplodere

Ifølge Erik Mather er det ikke usædvanligt at se køretøjer med en overvægt på 58 procent som her - men det er stadig 'en ret voldsom overskridelse'.

- Så har man tilsidesat sikkerheden, for bilen vejer mere end konstruktionen egentlig er bygget til at bære, og som bremserne kan bremse. Man skal være meget tonedøv for ikke at kunne høre, at det kan have drastiske konsekvenser, hvis man bliver involveret i en ulykke, siger han.

Det, der oftest sker, er dog, at dækkene løber varme på motorvejen. Erik Mather peger på, at især svenske bilister, der kører langt over 100 kilometer med 110 og 130 km/t. i en overlæsset bil, løber en risiko.

- Dækkene er ikke dimensioneret til den belastning, og så eksploderer de til sidst. Det kan resultere i grimme uheld, som vi helst vil være foruden, siger lederen af færdselsafdelingen.

Kan se frem til stor bøde

I den konkrete sag fik den svenske bilist besked på at læsse 215 kasser øl og vand af på havnen, inden han måtte køre videre.

Historien melder desværre ikke noget om, hvorvidt de mange liter drikkelse er blevet efterladt på pladsen eller ej, men det vil i så fald ikke være det eneste tab, føreren må lide for forseelsen.

Har han blot hentet øl og vand til en familiefødselsdag i sin egen varebil, så vil han modtage en bøde på 150 kroner pr. procent, varebilen var overlæsset. Det løber i dette tilfælde op i 11.700 kroner og rundes herefter op til en samlet bødestraf på 12.000 kroner.

Er han derimod kørt til Tyskland efter øl og vand som en del af et erhverv, så koster det 75 kroner pr. procent til føreren og yderligere 150 kroner pr. procent til ejeren af bilen.

Derudover kan han muligvis se frem til at få frakendt retten til at køre bil i Danmark. Der findes ikke nogen fastsat grænse for, hvornår man mister kørekortet ved overlæs, men erklærer bilinspektøren køretøjet for 'uforsvarligt', så kan politiet vælge at gå i retten med en såkaldt påstand om frakendelse.

