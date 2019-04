Kæmpebøde: Chauffør kørte dobbelt så lang tid som tilladt

Vognmanden blev torsdag dømt for at være ansvarlig for en af sine chaufførers overtrædelser

9 timer og 25 minutter.

Så længe kørte en lastbilchauffør sidste år på en enkelt tur uden at holde pause. Og for det og flere andre overtrædelser blev chaufførens tyrkiske vognmand torsdag dømt ved Retten i Kolding.

Vognmanden var ifølge Jydske Vestkysten tiltalt for i alt 16 overtrædelser, hvoraf størstedelen handlede om snyd med køre-hviletidsreglerne. De dikterer, at lastbilchauffører holder 45 minutters pause for hver 4,5 time, de kører.

En indbygget takograf holder øje med, at reglerne bliver overholdt, men sager om forskellige former for snyd med systemet dukker alligevel jævnligt op på politiets bord. Og straffen er en del højere end den typiske fartbøde.

Retten i Kolding dømte vognmanden til at betale 100.000 kroner i bøde som ansvarlig for chaufførens snyd. Ifølge Jydske Vestkysten var han ikke mødt op i retten, men han havde på forhånd advokeret for, at en advarsel burde være tilstrækkelig straf.

Se også: Bilgigant tester danskerfavorit som selvkørende bil

Kørte uden førerkort

Det er ikke mere end en uge side, Retten i Kolding dømte en bulgarsk vognmand en bøde på 300.00 kroner for flere tilfælde af snyd med hastighedsbegrænser og takograf i en lastbil.

Her var takografen ombygget sådan, at chaufføren kunne slå den fra ved hjælp af en fjernbetjening.

Helt så udspekulerede har den tyrkiske vognmand og hans chauffør dog ikke været. Ifølge Jydske Vestkysten havde chaufføren blot fortsat turen uden at have sit førerkort i takografen. Det fortæller anklager Lone Petri Kristensen til avisen.

- Chaufføren havde kørt uden at have førerkortet sat ind i takografen. Når politiet kontrollerer, tjekker de dels data fra førerkortet og dels data fra lastbilens takograf. Da politiet sammenholdt udtrækket fra lastbilens kontrolapparat, kunne de se, at lastbilen havde kørt, mens førerkortet ikke havde været indsat, siger hun til Jydske Vestkysten.

Avisen skriver, at også chaufføren står til straf i Danmark. Det har dog ikke været muligt at finde frem til vedkommende gennem de tyrkiske myndigheder.

Se også: Lastbilchauffør brugte fjernbetjening til at snyde politiet