Kæmpeordre: Bestiller 300 elbiler hos danske Henrik

Den californiske virksomhed Fisker Inc., ledet af danske Henrik Fisker, har underskrevet en aftale med den danske app-baserede mobilitetstjeneste Viggo. Det skriver sidstnævnte i en pressemeddelelse.

Henrik Fisker, der er kendt for at have slået stregerne til James Bond-bilerne Aston Martin DB9 og BMW Z8, lancerede tilbage i januar Fisker Ocean. Ambitionen var verdens mest miljøvenlige bil, en fuldt digitaliseret luksus-SUV bygget af genbrugsmaterialer.

Længe har der dog hersket tvivl om fremtiden for Henrik Fiskers Tesla-konkurrerende SUV. Det har nemlig været uvist, hvem der skulle bygge bilerne.

Men nu har Fisker Inc. så endelig landet en aftale med en samarbejdspartner, Magna International Inc., der skal lægge platform til og bygge Henrik Fiskers hjertebarn.

Et oplagt og vigtigt samarbejde

Afklaringen lader til at give vind i sejlene. I hvert fald er bestillingen på 300 biler nu tikket ind fra det unge og grønne taxaselskab Viggo. Og ifølge de to direktører er samarbejdet oplagt.

- Vi skabte Fisker Ocean med fokus på plads, rækkevidde og kvalitet - og disse ting er også meget vigtige for Viggo, deres chauffører og deres kunder, siger Henrik Fisker, formand og CEO for Fisker, i pressemeddelelsen.

Dermed kommer Fisker Ocean elbilen til at indgå i en flåde, der udelukkende består af elektriske biler, og hvis mål det er at servicere flere skandinaviske byer i 2023.

- Vi grundlagde Viggo for at skabe en bedre og mere bæredygtig oplevelse for vores kunder. Vores valg af Ocean er en afgørende vigtig del af denne mission. Siddepladsen, det fleksible rum i Fisker Ocean og de forventede driftsomkostninger gør elbilen til et meget logisk valg til vores flåde, siger Kenneth Herschel, founder og CEO for Viggo.

Som to unge virksomheder udgør bestillingen en betragtelig forretningsmæssig betydning for begge parter. For Viggo spiller indkøbet en central rolle i ekspanderingen til det europæiske marked.

For Fisker markerer bestillingen, ovenpå den altafgørende aftale med Magna, bilmærkets indtræden i Europa.

Leveringen på de 300 Fisker Ocean elbiler er sat til slutningen af 2022.

