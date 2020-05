Kæmper med salget: Bilproducent vil fyre 20.000

Den japanske bilproducent Nissan overvejer at nedlægge 20.000 jobs fra mærkets globale arbejdsstyrke på grund af svigtende bilsalg.

Det skriver Reuters på bagrund af en artikel fra mediet Kyodo.

De mulige nedskæringer kommer på baggrund af, at Nissan gør sig klar til at offentliggøre en ny strategi i midten af næste uge. Selsakbets indtjening er dalet over de seneste tre år, og coronakrisen har kun gjort ondt værre, hvorfor bilproducenten har behov for at skære ned på udgifterne.

Sidste år i juli offentliggjorde bilproducenten planer om at ville fyre 12.500 ansatte ud af de 140.000, som er ansat af Nissan på verdensplan. Hvis Nissan nu vil forhøje det antal til 20.000, vil Nissan ifølge Reuters nå op på at have afskediget lige så mange, som de gjorde under finanskrisen i 2009.

Nissan har ikke villet kommentere sagen, understreger Reuters.

Se også: Faldet med 97 procent: Bilsalg er på laveste niveau i 70 år

Ifølge mediet vil fyringerne primært ramme de ansatte i Europa samt i 'udviklingslande,' beretter de.

Nissan-ledelsen er blevet overbevist om, at firmaet skal være mindre, og at de bør sælge en million færre biler om året, mens de skal gå efter at spille en større rolle i USA og Kina. Reuters fortæller desuden, at Nissan vil skære ned på forretningerne i Europa og øge dets fokus på SUV og erhvervsbiler.

Sælger godt i Danmark

Mens salget af Nissan på verdensplan ifølge Reuters har svigtet gennem de seneste år, har der dog været lyspunkter for det japanske bilfirma. I 2019 blev der i Danmark ifølge tal fra De Danske Bilimportører solgt 8440 nye Nissan-eksemplarer, hvilket resulterede i en markedsandel på 3,7 procent, blot 0,2 procent under eksempelvis BMW.

Året før i 2018 kom 10.129 nye Nissan'er på danske plader, og i 2017 var det 9914 nye biler med Nissan-logo.

Samtidig har de danske bilkøbere været helt vildt med SUV'en Qashqai, som i 2017 blev tredjemest solgte bil, næstmest solgte bil i 2018 og mest solgte nye bil i 2019.

Se også: Bilgigant dropper populære familiebiler