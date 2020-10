Kan blive dyrt: Nu skal bilejere huske dette

I weekenden skal man sørge for at tjekke, om den automatiske p-skive selv overgår til vintertid

Natten til søndag 25. oktober går vi over til vintertid, hvorfor urene skal stilles en time tilbage. Det betyder blandt andet, at vi kan få lov at sove en time længere den nat, men det betyder også, at bilejere skal være ekstra opmærksomme søndag.

For ejer man en automatisk p-skive, kan der være god grund til at holde øje med, om p-skiven selv sørger for at indstille tiden til vintertid.

De fleste elektroniske p-skiver burde gøre det selv, men det er ikke alle, der gør, så derfor skal man selv tjekke, om tiden passer til vintertid, hvis man vil undgå en ærgerlig p-afgift.

Det skriver FDM.

- Overgangen til sommer- og vintertid kommer hvert år bag på mange, som glemmer også at stille deres elektroniske p-skive. Det giver altid en række henvendelser til vores rådgivning fra bilister, som har fået en ærgerlig p-afgift. Men det er ens eget ansvar at sikre sig, at tiden og datoen på p-skiven er indstillet korrekt, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, til hjemmesiden.

Husk bilens ur

Selvom producenterne af elektroniske p-skiver lover, at de selv formår at indstille tiden efter sommer- og vintertid, er det dit ansvar, at p-skiven faktisk også reelt gør det, hvorfor der altså ikke er klagemuligheder, hvis ikke p-skiven tilpasser tiden.

Det gælder ligeledes, hvis den elektroniske p-skive løber tør for strøm.

Et andet punkt, man som bilist skal være opmærksom på, hvis man ikke ejer en elektronisk p-skive, er at få indstillet det almindelige ur i bilen til vintertid, så man ikke indstiller den manuelle p-skive efter et ur, der viser sommertid.

