Kan blive et danskerhit: Her er prisen på ny elbil

Flere end 1400 har allerede forudbestilt Skodas nye elbil, kaldet Enyaq IV, selvom de ikke har kendt prisen. Nu har Skoda Danmark så løftet sløret for de danske priser, som starter ved 289.995 kr. for en Enyaq IV 50.

Den billigste variant har en elmotor, som yder 148 hk, et batteri på 55 kWh og en rækkevidde på op til 361 km.

Skoda forventer dog, at mange danskere vil vælge modellen Enyaq IV 60. Her starter prisen ved 319.995 kr., og til gengæld for merprisen får man blandt andet en kraftigere elmotor, hurtigere opladning hjemme og længere rækkevidde. Således har Enyaq IV 60 en elmotor med 179 hk, mens rækkevidden på en opladning er 412 km.

Den længste rækkevidde får man i modellen Enyaq IV 80, som kan køre op til 536 km på en opladning. Her yder elmotoren 204 hk, mens batteriet er på 82 kWh. Enyaq IV 80 starter til en pris på 369.995 kr.

Muligt danskerhit kan nu bestilles

Sådan lades de

Som udgangspunkt kan Enyaq-modellerne lades med op til 50 kW på hurtigladere, men Skoda har valgt at introducere to særlige modeller, som er tilpasset danske forhold. Skodas nye elbil kommer derfor i Enyaq IV 60- og Enyaq IV 80-udgaverne i særlig 'Plus'-versioner, som koster fra henholdsvis 339.995 kr. og 389.995. kr.

De har bl.a. varmepumpe, som giver længere rækkevidde ved lave temperaturer, og lynopladning med henholdsvis 100 kW og 125 kW, så en opladning fra 5 til 80 procent strøm tager mellem 35 og 38 minutter under optimale forhold.

De første eksemplarer af Skoda nye elbil kommer til Danmark til sommer.

