Kan blive et hit: Ny tysk elbil på vej

Den tyske bilgigant Mercedes-Benz vil gerne 'tage førertrøjen inden for elektriske drivlinjer', og et af midlerne til at opnå den status er en ny elbil, der skal fungere som indstigningsmodel til mærkets fuldt elektriske EQ-modeller.

EQA hedder den nye elbil, som i første omgang lanceres med 140 kW og en batteripakke på 66,5 kWh, hvilket er nok til en rækkevidde pr. opladning på 'mere end 420 kilometer'.

- Vi vil tilbyde en hel familie af EQA-modeller med ydelser fra 140 til mere end 200 kW og både med træk på forhjul og alle fire hjul. Og for dem, som har særligt fokus på rækkevidden, vil vores portefølje også inkludere en speciel version af EQA med en rækkevidde på mere end 500 km, siger Markus Schäfer, bestyrelsesmedlem hos både Daimler AG og Mercedes-Benz AG, i en pressemeddelelse.

Seks modeller på vej

I første omgang kan man købe EQA i versionen kaldet 250, og den har 140 kW, svarende til cirka 190 hk. EQA klarer sprintdisciplinen fra 0-100 km/t på 8,9 sekunder, mens topfarten ligger på 160 km/t.

Forbruget er opgivet til 15,7 kWh pr. 100 km kørsel.

Den danske Mercedes-Benz-importør melder endnu ikke noget om, hvornår EQA-modellen kommer til Danmark. Dermed må vi også vente med at få danske priser at vide.

I forvejen har Mercedes-Benz den store elbil EQC på markedet, som er mærkets første masseproducerede elbil. Desuden er der en EQS på vej, som er en elbil på størrelse med en S-klasse. Tyskerne har tidligere oplyst, at de har i alt seks forskellige elektriske modeller på vej.

