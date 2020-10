Kan blive et hit: Så meget koster elektrisk Fiat 500

Den lille Fiat 500 har siden genintroduktionen i 2007 været populær blandt de danske bilkøbere. Den charmerende bybil kommer nu som elbil, og nu er de danske priser på den nuttede bil blevet offentliggjort.

Selvom den umiddelbart ligner den Fiat 500, vi allerede kender, er der faktisk tale om en helt nyudviklet sag.

Priserne for den nye Fiat 500 starter fra 189.990 kr. Bilen er den første fra FCA, der er skabt som elbil fra bunden. Det vil sige, at den nye generation af det italienske ikon er designet specifikt til den nye teknologi. Den nye Fiat 500 er vokset med seks centimeter i både bredde og længde, og akselafstanden er forlænget med to centimeter. Den kommer i fire udstyrsvarianter og i tre forskellige udgaver - nemlig som hatchback og cabriolet samt en ny såkaldt 3+1.

Nu kommer Fiat 500 som elbil

Ekstra dør

Den nye 3+1-model har samme form og dimensioner som de andre udgaver af Fiat 500 og fast tag, men til gengæld er den også udstyret med en mindre dør bagtil i forlængelse af den almindelige dør. Den lille bagdør er bagudhængslet. Dermed kan man åbne hele siden af bilen op og få bedre adgang til bagsædet.

Det er ikke første gang, at Fiat 500 har en bagudhængslet dør, og dermed er 3+1 også en reference til den oprindelige Fiat 500 fra 1957, hvis døre ligeledes var bagudhængslede. Prisforskellen fra en hatchback til en 3+1 er på 15.000 kr., og fra hatchback til cabriolet er det 22.000 kr.

Første udgave af elbilen blev præsenteret i foråret, og den hed 'la Prima'. Nu kommer tre nye udstyrsvarianter til, og den billigste hedder Action. Den kommer kun som hatchback med et batteri på 23,7 kWh, en begrænset rækkevidde på op til 180 km og en elmotor, der yder 95 hk. Den klarer 0-100 km/t. på 9,5 sekunder.

Sådan ser 3+1-dørsystemet ud i praksis, som gør adgangen til bagsæderne lettere. Foto: Fiat

Vil man have mere rækkevidde, skal man op i udstyrsvarianten Passion, hvor Fiat 500 kommer både som hatchback, cabriolet og 3+1. Den har et batteri på 42 kWh, hvilket sikrer en rækkevidde på op til 315 km. Her yder elmotoren 118 hk og accelererer fra 0-100 km/t. på 9 sekunder og er begrænset til en topfart på 150 km/t. Fiat 500 Passion har desuden mulighed for at hurtiglade med op til 85 kW. Prisen starter ved 227.990.

Alle udgaver og varianter af den helt nye og helt elektriske Fiat 500 kan bestilles hos forhandlere nu, og udlevering af biler starter i december.

Vild med Fiat 500? Nu kan du bestille den elektriske udgave