Kan blive historiens vildeste bil

Læg godt mærke til navnet 'Bugatti Bolide'.

Normalvis er vi vant til, at Bugatti, siden mærket kom under Volkswagen-vinger, har bygget nogle af klodens hurtigste biler, når vejen går ligeud.

Men nu vil bilmærket demonstrere, at de også er blandt de fremmeste, når det gælder om at bygge biler, der kan forcere sving - især dem på racerbaner - hurtigere end nogen andre.

Beviset på det kan komme til at hedde Bugatti Bolide.

Endnu ved vi ikke, om Bugatti reelt har tænkt sig at serieproducere Bolide, der indtil videre blot et er koncept tiltænkt den nye motorsportsklasse for hyperbiler, som blandt andet skal dyste på Le Mans.

Men hvis Bugatti faktisk vælger at producere denne bil, så er der nogle gevaldige løfter, de skal indfri.

Hele idéen med Bolide er ifølge Bugatti selv at vise, hvad resultatet bliver, hvis man bygger en radikal og ekstrem let bil rundt om mærkets ikoniske 8,0-liters W16-motor.

Ja, resultatet er ifølge Bugattis beregninger en bil, som har et vægt-/effekt-forhold på 0,67 kg pr. hk.

Den absurde effekt findes, fordi den gigantiske motor yder 1850 hk, mens bilen kun vejer 1240 kg.

- Bugatti Bolide opnår tal, som er næsten på linje med Formel 1, mens dens topfart er noget over 500 km/t, lyder det fra Bugatti.

Bugatti har simuleret sig frem til, at Bolide kan accelerere fra 0-100 km/t på 2,17 sekunder, 0-200 km/t på 4,36 sekunder og 0-300 på 7,37 sekunder. Det vil desuden blot tage 12,08 sekunder for modellen at accelerere fra 0-400 km/t.

Hurtigere på Le Mans

Det skorter ikke på store løfter fra Bugatti om konceptet Bolide, der i øvrigt betyder 'ildkugle'. Franskmændene påstår, at modellen vil kunne køre rundt på Le Mans-banen på 3 minutter og 7,1 sekunder, hvilket er cirka syv sekunder hurtigere end den nuværende banerekord for Le Mans-biler. Desuden vil Bolide angiveligt kunne klare den berømte Nürburgring Nordschliefe på 5 minutter og 23,1 sekunder, hvilket også er helt uhørt hurtigt.

Mange større eller mindre bilproducenter har gennem tiden slynget ret store påstande ud om, hvad deres kommende bilmodel kan præstere, men skuffet når det så blev alvor. Det har Bugatti dog ikke for vane at gøre, så måske kan de faktisk indfri - det må tiden vise.

Bugatti har lagt sig i selen for at optimere bilen til banebrug, og det betyder blandt andet, at taget kan forme sig efter farten. Ved lav fart er taget glat, men når man kører hurtigt, kommer små bobler op, som skulle gøre, at bilen står bedre fast ved høj fart.

Bugatti siger, at frontvingen ved 320 km/t skaber 800 kg downforce, mens den bagerste vinge skaber 1800 kg downforce. I princippet burde det betyde, at Bolide kan køre på loftet i en tunnel, så længe den kører hurtigt nok.

Nu må vi vente og se, om Bugatti rent faktisk vil gøre alvor af konceptet, så vi får modellen at se i virkeligheden og på alverdens racerbaner.

Herunder kan du se flere billeder af konceptet.

'Ekstrem' er vist et meget passende ord at bruge om Bolide-konceptet. Foto: Bugatti

Det er mest frontdesignet, som ligner noget, vi kender fra andre Bugatti-modeller. Foto: Bugatti

Man skal ikke være bange for fart, hvis man skal sidde her. Foto: Bugatti

Hækvingen kan ifølge Bugatti skabe 1800 kg downforce ved 320 km/t. Foto: Bugatti

