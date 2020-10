Kan bryde i brand: Nu tilbagekalder BMW biler

Det går ikke helt gnidningsfrit for producenterne af plug-in hybridbiler. Ford Kuga Plug-In hybrid har været ramt af en fejl, som har vist sig svær for Ford at udbedre, og nu er en anden producent af plug-in hybrider tvunget til at tilbagekalde biler på grund af potentiel brandfare.

Populær 'dansker'-bil ramt af fejl: Nu får ejerne kompensation

Denne gang er det BMW, der tilbagekalder lige under 27.000 biler verden over, på grund af en fejl på batteripakken, der i sidste kan resultere i, at der opstår brand.

Det skriver flere medier, blandt andre AutoExpress.

Listen af modeller, som potentielt kan være ramt, er lang, og den tæller plug-in hybridversioner af X1, X2, X3, X5, 3-serie, 5-serie, 7-serie, 2-serie Active og i8, mens Mini Countryman, som bygges af BMW, også kan være ramt.

Danske biler ramt

Til Ekstra Bladet oplyser BMW Danmark, at i alt 85 biler solgt i Danmark også er ramt af tilbagekaldelsen og den potentielle brandfare.

- Alle berørte ejere har allerede fået besked – enten direkte i bilen eller via brev fra Motorstyrelsen, oplyser BMW.

BMW understreger, at det er ekstremt usandsynligt, at der kan opstå brand i batteripakken. Alle de berørte biler er bygget mellem 20. januar og 18. september i år.

- BMW Group har lanceret en global tilbagekaldelse og standset leveringerne af et mindre antal plug-in hybridbiler som en forebyggende foranstaltning for at tjekke højspændingsbatteriet, siger en talsperson fra BMW ifølge AutoExpress.

Bremsepedal kan knække af: Tilbagekalder bil